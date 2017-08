Skal se på fremtiden til Levanger Cup

Sport

I helgen gikk den årlige fotballturnering av stabelen i Levanger. Dette har lenge vært kjent som en av de største i Trøndelag, men årets utgave var i en noe mindre versjon på grunn av utbyggingen som foregår på Moan.

I 2015 deltok over 200 lag på cupen, men i år så arrangørene seg nødt til å kutte 7-,8- og 13-års klassen på grunn av antallet baner de har tilgjengelig. Dermed ble det 120 lag nå.

- Det var faktisk maks. Det er litt synd at vi måtte kutte klasser, men det ellers ville det ikke vært mulig å gjennomføre på Moan, sier turneringsleder Jan Tommy Svebakk.

De fleste av deltakerne på cupen kom fra Nessegutten og Sverre, men like oppunder var Strindheim og Astor fra nabofylket.

- Trondheimslagene bruker denne cupen som en sosial happening, og vi er veldig takknemlige for at de stiller opp, sier Svebakk.

Vel 600 personer bidro med dugnadsinnsats denne helgen, og Svebakk påpeker at arrangementet ikke ville vært mulig å få til uten.

- Jeg vil rette en stor takk til alle som stilte opp fra Sverre og Nessegutten, sier han.

Selv om mange bidro i helgen, forteller Svebakk at dugnadsånden må økes ytterligere dersom Levanger Cup skal utvides. Denne tanken har vært der i mange år.

- I den kommende tiden skal vi ha møte med klubbene for å evaluere cupen som var nå og diskutere hvordan de ser for seg at fremtiden for arrangementet blir. Det er en del ting vi må drøfte, men vi håper å få til en ny Levanger Cup etter hvert nå, sier han.