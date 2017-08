TV-seere så rødt da Levanger spilte sist

Sport

Levanger FK tok hjem alle poengene da laget spilte mot Strømmen borte siste helg.

Men om resultatet var bra, så ble det reagert på fargekomibinasjonen mellom lagenes drakter:

Draktkombinasjonene i Strømmen - Levanger er jævlige. Masse rødt i begge lagene, samt at hvit/lysegrå også er dårlig. — Audun Hallem Berge (@AudunHBerge) August 6, 2017

I dag klokka seks møter Levanger Fredrikstad borte. Også i denne kampen vil det bli mye rødt å se. Levanger FK melder selv at de stiller med draktkombinasjonen rød drakt, hvit shorts og røde strømper. Fredrikstad spiller tradisjonelt med motsatt kombinasjon.

LFK med rød-hvit-rød i dag — Levanger FK (@lfkweb) August 13, 2017

– Forbundet bestemmer

– Det er forbundet som bestemmer alt og hva slags kombinasjoner som skal brukes, sier sportssjef Andreas Holmberg.

– Var det vanskelig for dere å se forskjell i forrige kamp?

– Nei, det er nok mer i TV at det kan bli vanskelig, mener Holmberg som forteller at Levanger kun har to drakter - rød og hvit. Men med shorts og strømper kan man stille i mange ulike antrekk, viser Holmberg til.

– Man kan få mange ulike kombinasjoner av det, sier Holmberg.

P.S. Strømmen og Fredrikstad stilte i sorte bortedrakter da de spilte mot Levanger på Moan i mai.