En høst med kniven på strupen

Sport

Tabellen etter vårsesongen i årets fjerdedivisjon er dyster lesing for Vukus seniorlag på herresiden, og for alle som holder med dem. På elleve spilte kamper tok vukubyggen skarve seks poeng etter én (!) seier og tre uavgjorte. Det betyr at laget nå befinner seg helt sist i ligaen. Nedrykket til femtedivisjon truer, og Vuku må virkelig begynne poengsankingen skal de berge plassen i løpet av de resterende kampene.

–Vi ligger nok sist først og fremst for at vi er blant de svakeste lagene – noe som vi var veldig klar over før sesongen startet da vi nå rykket opp ett nivå. I tillegg har vi mistet flere spillere uten å ha fått forsterket før sesongen startet, forteller Vukus hovedtrener, Paul Helge Sagøy.

–Vi har vært på høyde med motstanderen i flere kamper men ikke vært god nok å avgjøre. Vi har spilt 3 uavgjortkamper på de siste 3 borte mens hjemme på eget gress har vi vært altfor dårlig og enda ikke vunnet, legger Sagøy til.

Ikke krise

Leder for Vuku IL, Snorre Hjelde, uttalte i en sak i Innherred tidligere i sommer at det var krise med nedrykk for seniorlaget, sett i forbindelse med satsingen på anlegget der oppe.

–Er du enig med Hjelde – er nedrykk krise?

–Krise med nedrykk er det nok ikke. For er laget godt nok, rykker det fort opp igjen. Men jeg skjønner godt hva Snorre mener med at laget skulle holdt seg oppe. Det har vært gjort mye på anleggssiden og det planlegges mer. A-laget har vært i utvikling og tatt flere steg i de siste årene, så ett nedrykk ville nok blitt ett steg tilbake og bør unngås, erkjenner Sagøy.

Han mener det uansett blir viktig å tenke år framover, og se hvem er villig til å være med videre og legge ned jobben og treningen som må til for at Vuku skal stabilisere seg og aller helst kjempe i øvre del av fjerdedivisjon. Per dags dato består laget av mange unge spillere, flere av dem juniorer, og enkelte kommer rett fra G16-fotball.

–Nivået opp til seniorfotball og fjerdedivisjon kan bli litt tøft for enkelte rett fra G16. Mangelen på spillere som har spilt på høyere nivå er nok den største utfordringen akkurat nå, påpeker Sagøy.

Hovedtreneren skryter samtidig av jobben flere ildsjeler legger ned for at laget skal holde seg i fjerde divisjon, som Snorre Hjelde, Tor Barli og vaktmester Rune Pedersen. Det er også ei gulrot som kan vente laget skulle de berge plassen. Steinkjer FK ligger nå under streken i tredjedivisjon, og kan dermed komme på besøk i Vuku i 2018.

–Selv om Steinkjer høre hjem i en høyere divisjon hadde det vært topp med ett sånt type lokaloppgjør oppi Vuku, sier Sagøy.

Ny spiller fra LFK

For å reise kjerringa i høst har laget tatt flere grepet i løpet av sommerferien. Og ferie kan man egentlig ikke kalle det, da Vuku først og fremst har siktet på å forbedre den fysiske formen. Mye løping har det blitt, med andre ord.

–Ellers jobber vi mye med det vi har jobbet med de siste to årene: Det å bli bedre med ball, for så å tørre- og ville ha ballen, sier Sagøy.

De har også fokusert på å utnytte kvalitetene innad i spillerstallen, samt relasjonene mellom spillerne lengst fram i banen. Sistnevnte for at spydspiss og kaptein Oskar Hynne skal få mer hjelp i jakten på sårt trengte scoringer.

–Defensivt så må vi framstå enda mer samlet for å ikke bli spilt eller gått forbi. Vi håper også å stå kampene enda bedre nå som vi har vektlagt å komme i enda bedre form i ferien, sier Sagøy.

I løpet av vårsesongen har han og medtrener Anders Brenne fått tak i én nyervervelse, nemlig Ove Anders Haugskott fra Levanger FKs juniorlag. I tillegg er lånesoldatene fra Verdal IL, Marius Einarsen Johansen og Sebastian Valbekmo, med for fullt, etter de kom oppover til Vuku på tampen av vårsesongen.

Fem lag i nedrykksstrid

Resultatene denne vårsesongen står i sterk kontrast til vukubyggens imponerende høst i fjor. Da vant de kamp etter kamp, og tapte knapt i det hele tatt. Faktisk har resultatene vært svært så solide etter sommerpausen i flere sesonger på rad.

–Spiller Vuku i fjerdedivisjon våren 2018?

–Gjennom hard jobbing og samlet gruppe vil Vuku spille fjerdedivisjon også våren 2018, svarer Sagøy.

Selv om tabellposisjonen er langt fra ønskelig, har ikke toget gått for vukubyggen riktig enda. Med sine seks poeng er de faktisk bare ett poeng bak Stjørdals-Blink 2 og Charlottenlund, og sistnevnte ligger over streken. Altså skal det ikke mer enn en seier til før Vuku er på trygg grunn igjen. Strindheim Toppfotball 2 har heller ikke mer enn ni poeng, og Vestbyen har 10. Disse fem lagene vil mest trolig utgjøre nedrykksstriden, da Rørvik nå har sikret seg ei luke på sjuendeplass med sine 17 poeng.

Studenter i feriemodus

Lørdag begyntealvoret for fullt igjen, da høstsesongen ble sparket i gang på Elman stadion. NTNUI ventet på motsatt banehalvdel, laget som lå nøyaktig midt på tabellen med sin sjetteplass. Studentlaget fra Trondheim rykket ned etter omleggingen av tredjedivisjon i fjor.

– Kampen på lørdag blir viktig for å komme godt i gang med høstsesongen, og vi ser en ekstra mulighet til å vinne mot NTNUI nå i ferietiden – samtidig som vi vet at de har to gode lag med få svake spillere. Det går mest på at de er få totalt. Gress er i utgangspunktet en fordel, men vi har ikke vunnet på gress enda mens vi står med to seire på kunstgress, sa Sagøy før kampen.

Slo til med seier

Sammen med resten av Vuku-gjengen hadde han et 1-3-tap å revansjere fra kampen mot NTNUI i vår. Revansje skulle det også bli. Vuku vant 4-2 etter scoringer av Marius Einarsen, Oskar Hynne og to ganger Robin Auran.

Neste kamp for laget i jakten på en plass over nedrykksstreken er mot Stjørdals-Blink 2 på bortebane 21. august.