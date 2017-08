Rana vil lære av Levanger

Sport

Et fotballsamarbeid i Rana var på trappene allerede i 1998, men bare Mo IL sa ja. Stålkameratene sa nei, og dermed ble tanken lagt på is. Et nytt forsøk ble gjort i 2006, men heller ikke da ble det noe av.

Nå prøver de for tredje gang, og et interimstyre med representanter fra de to største klubbene i området og næringslivet skal ta saken videre. Også andre klubber i Rana skal få komme med innspill.

Fra 2018

Målet er et felles lag fra 2018-sesongen, som kan ta over plassen til det laget som i den høyeste divisjonen. Mo IL spiller i Verdals tredjedivisjonsavdeling, og innehar i øyeblikket plassen over nedrykksstreken, fire poeng foran Steinkjer.

I Rana ser de for seg et budsett på sju millioner kroner etter hvert. Da LFK rykket opp til 1. divisjon hadde de et budsjett på 5,7 millioner kroner.

Må være forberedt på tøff jobb

Hvis samarbeidet blir en suksess er OBOS-ligaen naturlig å sikte etter. I Rana Blad tirsdag har avisa tatt et blikk på Levanger - som har rundt 20.000 innbyggere - ikke så helt ulikt Rana kommunes 26.000 innbyggere.

– Men det er en jobb mot veggen hele tida, sier daglig leder Hroar Stjernen til avisa om sponsormarkedet.

Sponsorbudsjettet er på 5,5 millioner kroner, og totalbudsjettet på 13 millioner kroner. LFK har ingen enkeltsponsorer som er inne med mer enn 500.000 kroner, istedet 110 ulike bidragsytere.

– Det er dessverre få store bedrifter i Levanger som kan bidra, og vi har heller ingen rike onkler til å bidra i tunge tider, sier Stjernen.

Rød sone

Budsjettet på 13 millioner rommer også utgiftene til juniorlagene.

Foruten sponsormidler på 5,5 millioner kroner, har LFK regnet med billettinntekter på én million og 2,5 millioner kroner i «premiepenger» for en 8. plass på tabellen.

I høst har LFK tidvis vært i akutt pengebehov, og NFF har kategorisert klubben i rød sone. Da har de tre år på seg til å jobbe seg ut av de økonomiske problemene.

Vil gjerne bidra

Hroar Stjernen anbefaler prosjektgruppa i Rana om å ta en tur til Levanger for å se hvordan de jobber.

– Det viktigste først er å komme til enighet mellom klubbene, og å få nok medlemmer slik at man har mange å spille på. Det trengs folk til dugnad og støtteapparat. Videre må man se på om man skal ha flere lag under samme paraply, eller rekruttere fra de andre lokale klubbene, er Hroar Stjernens umiddelbare råd til de som jobber med fotballsamarbeid i Rana.