Tre lag deltok i senior NM i golf

Sport

Sist helg ble det arrangert lag NM i golf for seniorer. Og når det gjelder golf så er man klassifisert som senior når 50 år er passert.

Hvis man ikke har deltatt tidligere så er det tredje divisjon som er laveste nivå.

Brita Kleven Thorsvik, Bjørg Hanna Ravlo, Rannveig Petersen og Bente Feragen tok turen til Stjørdal hvor det ble arrangert tredjedivisjonsspill både for damer og herrer.

De gjorde en solid innsats, og endte til slutt på femte plass av sju lag. Vinner ble laget fra arrangørklubben Stjørdal.

I løpet av to dager så spilles det lørdag en lagkonkurranse hvor to og to spiller sammen. Beste score av de to spillerne gir lagets resultat på hvert av de 18 hullene.

Søndag spilles det individuelt hvor de tre beste resultatene av de fire spillerne gir lagets samlede score.

Begge dagers resultater legges så sammen til hvor mange slag lagene har brukt gjennom to runder – til sammen 36 hull.

Stiklestad Golfklubb var representert med både dame- og herrelag under konkurransen på Tyrifjord Golfklubb.

Damelaget besto av Lise Fanakrå, Karen Beth Karlsen, Sissel Trøan og Bodil Trulsen. Det ble tøffe to dager for kvinnene. Laget endte som nummer seks av like mange lag, men i og med at to lag hadde trukket seg fra konkurransen, så får Stiklestad-damene en nye sjanse i andre divisjon også neste sesong selv om de endte på sisteplass av dem som møtte opp.

Turneringen ble vunnet av Skjeberg Golfklubb.

Herrelaget gjorde imidlertid sine saker svært bra.

Bjørn Karlsen, Oddbjørn Sjøvold, Bjørn Heggelund og Ketil Svartås svingte køllene på en sånn måte at laget endte til slutt på en flott fjerde plass av hele 16 lag.

- Det er vi meget godt fornøyd med. Vi lå litt bak etter lørdagens spill, men hadde full klaff på søndagen, som gjorde at vi klatret på resultatlisten.

Det sier Oddbjørn Sjøvold, som også er leder av klubben med tilhold på Trones.

Prestasjonen blir ikke mindre imponerende når vi vet at karene på laget til Stiklestad absolutt ikke er av de yngste i sin klasse.

- Nei, vi har nok merket at svingen har blitt litt stivere med åra, og når vi spiller mot konkurrenter som blir nesten 20 år yngre, så er det klart det merkes på lengden på slagene, erkjenner 69-åringen.

Det gode resultatet betyr at laget har sikret seg en ny sesong i andre divisjon med god margin, i og med at det er fire lag som rykker ned.

Det var Losby Golfklubb fra Lørenskog som gikk av med seieren.

Det sosiale er også viktig på slike turer. Sjøvold kan fortelle at de bodde på Sundvolden hotell, og lørdag kveld hadde de en hyggelig middag sammen som oppladning til søndagens spill.