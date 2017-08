Verdaling senket Levanger

Sport

Ranheim 6-1 Levanger Vi fulgte derbyet direkte Innherred oppdaterte direkte fra kampen.

Riksvold herjet

Det var duket for storfest på EXTRA Arena da Ranheim tok i mot erkerivalen Levanger til dyst lørdag ettermiddag. Gratis inngang og lokaloppgjør klinger godt i alles fotballører. Festen bli imidlertid kortvarig for de tilreisende fra Levanger.

Allerede etter seks spilte minutter dro verdalingen Kim Ove Riksvold seg inn fra venstrekanten, og avsluttet kontant med venstrefoten i det lengste hjørnet bak Julian Faye Lund. Levanger, som fortsatt ikke har scoret et spillemål etter sommerpausen, skapte ingenting mot et Ranheim som gjorde som de ville i starten. Et knapt kvarter etter Riksvolds scoring dukket kaptein Christian Eggen Rismark opp på et hjørnespark, og doblet vertenes ledelse etter dårlig markeringsspill av Levangerforsvaret.

Med to tidlige baklengs så det vanskelig ut for de hvitkledde fra Nord-Trøndelag, men verre skulle det bli. Fem minutter etter Rismarks scoring dukket første målscorer Riksvold opp på ny. Et lavt innlegg ble slått rett i beina på den hurtige kantspilleren som enkelt kunne sette inn Ranheims tredje for dagen.

Total utklassing

Etter hvilen kom Levanger mer med i kampen, men maktet fortsatt ikke å skape sjanser i åpent spill. Det maktet Ranheim. En drøy time ut i oppgjøret inntok tomålsscorer Riksvold servitørrollen. Han serverte Mats Lillebo som enkelt satte inn 4-0 med hodet fra kloss hold.

Ett kvarter før slutt ble Horenus Tadesse felt, og Erik Tønne fikk muligheten fra straffemerket. Straffen satte han iskaldt forbi Even Barli, men kun sekunder senere dukket Lillebo opp på ny og vred om kniven en ekstra gang i LFK-såret. . På overtid dukket den tidligere Blink-spilleren opp igjen, og fullførte dermed hattricket sitt. Scoringen til Lillebo ble kampens siste, og kampen endte 6-1 til de blå.

Dagens kamp gjør at høstspøkelset lever i beste velgående for Levanger, som nok en gang har startet en høstsesong i OBOS-ligaen elendig.

Neste LFK-kamp er 3.september hjemme mot Arendal. Kampen følger du live på våre nettsider.

Disse var på banen:

Ranheim (4-3-3): Even Barli – Aslak Fonn Witry, Daniel Kvande, Christian Eggen Rismark, Aleksander Foosnæs – Mads Reginiussen, Magnus Blakstad, Kristoffer Løkberg (Sørlokk fra 60’) – Øyvind Storflor (Sandmæl fra 75’), Mads Lillebo, Kim Ove Riksvold

Levanger (4-4-1-1): Julian Faye Lund – Andreas Wrele (Aas fra 46’), Espen Berger, Tom Erik Nordberg, Erik Tønne – Bent Sørmo, Adria Mateo Lopez (Voll fra 70’), Joakim Wrele, Marcus Astvald – Horenus Tadesse – Joachim Osvold (Aamodt fra 70’)