Fikk nye venner på lerkendalstur

Sport

Det har blitt tradisjon at Verdal frivilligsentral, fremfor alt takket være den tidligere lederen - og nå frivillig vert - Anne Nordskag, tar med seg alle slags folk på en Rosenborg-kamp på tidlighøsten.

I tillegg til kampbillett og busstur, er det mat i familierestauranten på Lerkendal, samt mulighet for å ta seg en tur på Brakka. 52 små og store fikk være med i år, fra barneskolealder helt opp til over 90 år.

– Vi hadde mange på venteliste, men måtte nøye oss med å fylle én buss denne gangen, sier Anne Nordskag.

Pleide å vinne

Vel fremme utenfor Lerkendal kunne Julian Hoseth og Nicklas Huse fortelle at de meldte seg på rett og slett «fordi det hørtes artig ut». Guttenes RBK-favoritt er Pål André Helland, men han skjønte de at de ikke fikk se idet han atter en gang er ute med skade.

Inne i restauranten forteller Jørgen og Ane Skrove Storøy fra Vuku at Rosenborg pleier å vinne når de er på kamp, men en gang gikk det ikke så bra.

– Det var mot Odd. Rosenborg tapte helt på slutten. Da var jeg skikkelig irritert, selv om det ikke var så ufortjent, sier Jørgen.

Rosenborg har heller aldri tapt når Verdal frivilligsentral har dratt på tur, før i år.

Kom fort over tapet

Søndagens kamp mot Haugesund ble slett ingen høydare. Rosenborg spilte og spilte, men brøt sjelden gjennom gjestenes forsvar. Istedet for RBK-scoring scoret FKH kampens eneste mål da et skudd gikk via både Marius Lundemo og Tore Reginiussen og utmanøvrerte RBK-keeper André Hansen fullstendig før ballen gikk i mål.

Til tross for tap, var stemningen slettes ikke nedtrykt på hjemturen. Kanskje litt fordi RBK stilte med nesten bare spillere som ikke har vært førstevalg tidligere i år og stadig leder eliteserien ganske komfortabelt, men mest fordi turen var vel så viktig som de to ganger førtifem.

Alt annet var perfekt

– Det har vært kjempebra. Jeg har fått meg nye venner også, sier Linnea Alexandra Bragstad etter å ha fått være sammen med mange nye fjes en hel dag, utvekslet Snapchat-bruker og spist en populær tacomiddag.

Mens for Jørgen Skrove Storøy er det tross alt ikke Rosenborg-spillere han ser for seg når han lukker øynene i bussetet på veg hjem.

– Ada Hegerberg, Ada Stolsmo Hegerberg, det er drømmedama, sier unggutten.