I vinter tapte de 0-11 mot et av Trøndelags beste lag - sist uke slo de dem

Sport

Verdals G14-lag har fått en strålende start på høstsesongen i 1. divisjon. Sist helg slo de Byåsen 8-2 i den første seriekampen etter ferien.

Slo Hjeldes lag

Men allerede sist onsdag spilte de kamp i OBOS-cupen i Trondheim. Mot Trygg/Lade, som trenes av vukubygg og tidligere toppspiller Jon Olav Hjelde. Akkurat det er kanskje større for trenergenerasjonen enn 14-åringene selv, men Trygg/Lade er et av de beste lagene i Trøndelag i denne årsklassen.

De vant Skandia cup, og har spilt seg frem til kvartfinalen i den landsomfattende Adidas cup der de møter KFUM Oslo til uka. I serien (en annen avdeling enn Verdal) vant de åtte av ni kamper i vår.

I OBOS-cupkampen ble det 5-2 til Verdal, etter hattrick av Macus Aakerhus Øgstad, samt scoringer av Robin Valstad Hallem og Kristoffer Kvaal.

– I vinter spilte vi treningskamp mot dem i Vukuhallen, og tapte 0-11, forteller Mathias Langåssve.

Mye har åpenbart skjedd siden den gang. Guttene trener tre ganger i uka, og et stykke ut i mai begynte de virkelig å finne formen. Etter 0-4-tapet for Kattem rett før nasjonaldagen er det blitt sju seire og bare ett tap, inkludert to cupkamper.

For spesielt interesserte Verdals G14-lag tapte 0-1 mot Vestbyen sist helg. Her er høydepunktene.

Kom i sommer

I Storsjøcupen gikk det riktignok ikke så bra, med exit i åttedelsfinalen mot Sjetne, men turen over grensen i starten av sommerferien er kanskje like mye gode opplevelser og samhold som det å vinne. Dessuten er det mange lag der som har med overårige spillere, i motsetning til Verdal.

– Vi satser på å vinne serien i høst, og å gjøre en god figur i talentcupen på Hamar, sier Marcus Aakerhus Øgstad om det som venter.

Han var ikke med verken på ydmykelsen i vinter eller Storsjøcupen. Stiklestad-gutten kom nemlig til laget fra Leksdal/Stiklestad før høstsesongen. I samråd med foreldre og klubb fikk den meget raske og spenstige gutten lov til å spille for de blå og hvite.

Han har umiddelbart blitt en stor tilvekst til laget. Ikke bare takket være målene mot Trygg/Lade og ett i kampen mot Byåsen - der lagkompis Langåssve puttet to.

Kjappfot

Med sin parallelle satsing på friidrettsbanen utgjør nemlig Øgstad en voldsom trussel på fotballbanen. Ikke rart, med gull og sølv i Veidekkelekene på forsommeren, der han hoppet 5,46 i lengde og løp 100 meter på 12,29.

– Jeg løper fra de fleste på fotballbanen ja, smiler han. Men valget av idrett vil han nok vente en stund med ennå.

– Jeg vet ikke helt hva det blir jeg satser på ennå. Det kan bli friidrett, det kan bli fotball, men også langrenn, sier den allsidige 14-åringen.

I ukene fremover blir det å trene videre for både Øgstad, Langåssve og resten av 14-åringene. Neste kamp for førstelaget i serien er 9. september. 4. oktober får vi antakelig se et revansjesugent Trygg/Lade komme på besøk til Coop-banen. Men til da har sikkert Verdal blitt enda litt bedre.