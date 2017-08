Frol, Verdal og Nessegutten får kjempetakk

Sport

Snart viskes fylkesgrensen mellom sør og nord ut, og Trøndelag blir ett. Men den positive responsen som Ranheim idrettslag møtte på Innherred i helgen gjorde at sørtrønderne følte på felleskapet allerede.

– For en dag vi fikk, sier et samlet trenerkollegium rundt jenter 2004-laget til Ranheim.

I Sandvika

De ønsker gjennom avisa Innherred å uttrykke en stor takk til alle som bidro til treningssamlingen i Trønderhallen på lørdag.

– Vi har 600 håndballspillere i Ranheim, og dessverre litt for lite halltid. Derfor må de forskjellige lagene være kreative for å nå målet om flest mulig, lengst mulig. Et av tiltakene vi gjennomfører er et kickoff med jentene, og vi er så heldige å få låne Sandvika fjellstue av Aker BP. Der har vi spillersamtaler, quiz, Mesternes mester og koser oss med god mat som jentene lager, forteller Steinar Moen Sund, en av trenerne for laget.

Kastet seg rundt

I år kom det opp en tanke om å kontakte noen klubber på Innherred for å høre om de kunne være interessert i å spille noen treningskamper mot Ranheim mens de var der.

– Vi hadde ikke de store forhåpningene siden det var like før skolestart og fotballsesong, men responsen var overveldende, sier han.

Trener Heidi Herje i Nessegutten trengte null betenkningstid, og sa ja umiddelbart. Hun kastet seg rundt og fikk med Frol. Trønderhallen ble leid, og Verdal ville også være med og stilte med et mix-lag.

I Trønderhallen kunne de legge til rette for keepertrening og styrketrening ved siden av treningskampene.

– Så stilte Nervik bakeri med gratis brød og Rema 1000 på Røstad med frukt, og Røra fabrikker med saft og syltetøy. Plutselig lå alt til rette for en komplett treningssamling i Trønderhallen, sier Steinar Moen Sund.

Vil gjerne gjenta det

Ungene knyttet vennskap over fylkesgrensen, og stor innsats preget alle lagene - som fikk god trening og et boost inn mot håndballsesongen.

– Det er slike ting unger husker, og vi har allerede planer om å komme tilbake ved en senere anledning, sier Sund. Sammen med de andre trenerne i Ranheim synes han mottakelsen var fantastisk positiv, og 2004-laget følte seg virkelig velkommen.

– Vi må virkelig få skryte av klubbene og de som sponset oss på kort varsel, supplerer trenerkollega og utflytta verdaling, Elin Thorsvik.