Silje Katrine vender hjem

Silje Katrine Svendsen skrev onsdag kveld under en kontrakt med Levanger håndballklubb (LHK), melder Trønder-Avisa.

Den venstrehendte 27-åringen startet sin håndballkarriere i Skogn IL før hun meldte overgang til Levanger håndballklubb i 2007. Svendsen var fast på laget som spilte i eliteserien, men forlot LHK da klubben rykket ned i 2014. Siden hadde hun et år i den tyske bundesligaen, for VFL Oldenburg, og etter utenlandsoppholdet har hun spilt for trondheimslaget Charlottenlund, i tillegg til at hun har studert fysikk ved NTNU.

Som 20-åring var Svendsen for øvrig med på det norske juniorlandslaget som i 2010 spilte seg til VM-gull i Sør-Korea.