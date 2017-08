Poengdeling i rivaloppgjøret

Sport

Verdal - Steinkjer 2-2 Vi fulgte kampen direkte Innherred satt ringside og oppdaterte minutt fra minutt.

Effektive Verdal

Det var duket for et herlig lokaloppgjør da Steinkjer tok turen sørover for å måle krefter mot Verdal i 3. divisjon. I en kamp som utartet seg til å bli slik vi ønsker å se et rivaloppgjør, nemlig med både flust av målsjanser og tøffe dueller, så endte det med poengdeling.

I førsteomgangen var det Steinkjer som åpnet best. De produserte imidlertid få målsjanser, og debutant Kristian Melting gjorde sakene sine godt om hjemmelagets keeper.

Etter femten minutter kom kampens første mål. Verdal vartet opp med flott angrepsspill, og Damian Aldas fikk æren av å avslutte angrepet. Han satte ballen kontant i mål etter et skudd som gikk hardt langs bakken.

Et kvarter etterpå doblet verdalingene ledelsen. Denne gangen ved Mikael Engesvik. Etter mye frem og tilbake inne i feltet, endte ballen opp i beina til Engesvik. Han avsluttet hardt langs bakken, og sendte ballen i nettet bak Steinkjers Erik Ekrem.

Førsteomgangen var meget jevnspilt, men gjestene slet med å skape de store mulighetene. De manglet kreativitet, og det ble i all hovedsak spilt på førstebevegelsene. Verdal vant utvilsomt sjansestatistikken.

Steinkjer-dominans

Også i andreomgangen var det gjestene som åpnet best. De fikk betalt for den gode åpningen da Kim Rune Holmvik avsluttet mot mål. Skuddet gikk via Thomas Almli og i mål bak en utspilt Melting.

I det 73. spilleminuttet fikk Steinkjer inn utligningen. De hadde ført kampen i hele omgangen, og fikk betalt da Holmvik satte ballen i mål.

Da sluttsignalet lød sto det fortsatt 2-2 på resultattavla. Verdal er fortsatt godt plassert på øvre halvdel, mens Steinkjer er med i nedrykksstriden.

Slik spilte lagene:

Verdal: Melting; Sangnes, E. Olsen, Almli, Engesvik; Wekre, S. Olsen, Aldas (Haug 83'); Skeie (Weatherston 88'), Nordvoll, Krysian (McKellar 70').

Steinkjer: Ekrem; Belsvik (Svarte 78'), Holmen, Viem, Lorentsen; Sivertsen (Nylund 67'), Sletvold, Dahl; Holmvik, Ertsås, Granhus.