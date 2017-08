Tok et nytt steg mot andredivisjon

Sport

(Gimse 0-3 Verdal): Mandag kveld spilte verdalsjentene sin tolvte kamp for sesongen. De hadde tatt turen til Brekkåsen stadion for å måle krefter mot Gimse, i det som ble en fin start på uka for verdalingene.

Ledet til pause

Det var en rotete åpning på kampen. Verdal hadde banespillet, men Gimse kom til flere muligheter etter slurv i verdalsforsvaret samt overgangsmuligheter.

Verdalingene var imidlertid farligste fremover på banen. Allerede etter femten minutter sendte Ingrid Noem Berg dem i ledelsen. Hun fikk stå alene i boksen, og avsluttet iskaldt bak vertenes sisteskanse.

Like før pause doblet Verdal ledelsen. Midtstopper Nora Sagvold satte ballen i mål etter et hjørnespark.

Kontrollerte kampen

Andreomgangen var noe jevnere, men Verdal hadde full kontroll på hjemmelaget. De var aldri truet, og kunne attpåtil juble for kveldens tredje scoring etter 71 spilte minutter.

Kaptein, Hanna Sørensen, vendte bort en Gimse-spiller rett ut i pølsebua før hun avsluttet i krysset fra 18 meter.

Da sluttsignalet lød sto det 0-3 på resultattavla, noe som betyr at Verdal fortsatt topper tabellen. Dermed lever opprykksdrømmen i beste velgående, men det er meget jevnt i toppen av 3. divisjon. Både Nardo og Sokna vant sine kamper mandag kveld. Begge lagene er med helt der oppe i toppen.

Neste kamp for Verdal er hjemme mot Orkla førstkommende mandag.

Møtte Hegerberg

Verdals hovedtrener, Ole Einar Marken, var en fornøyd herremann etter kampslutt.

- Jeg synes vi gjorde en god kamp. Det er uvant underlag. Banen er hard. I tillegg er det mye vind. Resultatet er bra, men vi kunne vel kanskje fått inn et mål eller to til i førsteomgangen, forteller Marken før han fortsetter:

- Vi fulgte kampplanen bra. I dag var vi ekstra oppmerksom på Dina Hellebust Hegerberg. Hun er en god midtbanespiller på Gimse. Ellers prøvde vi å utnytte kantene, ettersom Gimse sliter mot vingene våre.

Verdalstreneren innrømmer at opprykk er et mål, men han er imidlertid ikke så offensiv når avisa refererer til tabellen. Kommer de på øvre halvdel, så er de fornøyd med det.

- Vi skal prøve å vinne hver kamp. Gjør vi det så vinner vi. Opprykk er et mål, men vi blir ikke skuffet om vi ikke klarer det. Kommer vi over midta på tabellen så er vi fornøyde vi, avslutter Ole Einar Marken.

Slik spilte Verdal:

Emilie Holthe Kjesbu (Tonje Hallem Østvik 79'); Liva Vollan (Elise Helberg 79'), Hedda Winnberg, Nora Sagvold, Annika Bakkan (Jenny Langland 66'); Synne Aksnes (Ingeborg Vinne 81'), Frida Indahl (Ida Bakkan 79'), Silje Norum Lerfald; Aurora Auran (Christel Eidem 81'), Hanna Sørensen, Ingrid Noem Berg (Kamilla Østerås 36', Ingrid Noem Berg inn igjen 78').