Trenger hver krone de kan få – håper på en halv million

Privatpersoner og næringslivet blir bedt om å bidra når det er duket for «Vi bryr oss»-kamp mellom Levanger og Kongsvinger 17. september. 15 givere har foreløpig meldt seg, de betaler fra en til 20 kroner for hver tilskuer som kommer på Moan. Bidraget er begrenset oppad til 1.000 tilskuere, og LFK har til nå sikret seg nærmere 70.000 kroner - om det blir et firesifret publikumstall.

– Alle skal vite at pengene kommer veldig godt med. Vi legger ikke skjul på at det er steintøft å drive på dette nivået, og hver krone teller. Samtidig er det mye moralsk støtte i å få engasjert givere, sier daglig leder og markedssjef i Levanger FK, Hroar Stjernen.

Han inviterer både entusiastiske og nysgjerrige tilskuere gratis på denne kampen. Målet er fullsatt stadion og en topp ramme rundt kampen.

Fulle tribuner

–Vi håper så mange som mulig ser verdien i å delta på «Vi bryr oss»-kampen både som bidragsyter, men også som tilskuer, sier Hroar Stjernen, som i disse dager går ut til sponsorer og støttespillere for å få dem med når fjorårets cupfinalist gjester trehusbyen.

Også spillerne blir sendt ut med invitasjoner – og det skal deles ut såkalte flyers på neste hjemmekamp – mot Arendal mandag kveld.

Verdsetter toppfotball

Levanger Fotballklubb har et første mål om å få inn 300.000 kroner på tiltaket, mens optimistene snakker om opptil en halv million kroner. Da trengs det mange støttespillere.

–Jeg har sluttet å irritere meg over at det ikke kommer flere tilskuere enn det gjør på hjemmekampene, men vet at interessen for klubben er betydelig lokalt. Mange setter pris på at vi har et toppfotballag her i distriktet, og jeg håper det gjenspeiles når vi gjør opp status etter Kongsvinger-kampen, sier Stjernen.

–Ranheim hadde suksess med et tilsvarende arrangement i det siste lokaloppgjøret?

Mer enn Ranheim

–Ja, Ranheim hadde vel 900 tilskuere og tok inn til sammen 430.000 på den kampen. Om vi fikk stryk på banen, så får vi tar dem i «Vi bryr oss». Og jeg er rimelig sikker på at flere bryr seg om Levanger enn om Ranheim, tror Hroar Stjernen.

Alle giverne er med i trekningen av en rekke gavekort – fra spa-avdelingen ved Lille Thailand i Okkenhaug og Macron Store i Sjøgata. Mer om kampanjen står på levangerfk.no.