Sport

Seriekampen på Aker stadion lørdag ettermiddag, ble for Verdal av den flaue sorten.

Molde 2 vant hele 7-1. Ved pause var stillingen 3.0.

– Dette går det ikke an å snakke seg bort fra. Det var altfor dårlig.

Trener Nils Petter Austad og hans mannskap hadde ingen god ettermiddag i Molde.

Resultatet ble stygt, men bak tallene var det likevel momenter som gjør at en ikke trenger å grave seg helt ned.

– Det sportslige er mitt ansvar. Spillerne prøver så godt de kan, erkjenner Austad. Han karekteriserer det hele som en noe rar kamp.

Blir ikke bedre ved å grave seg ned

– Vi starter egentlig ganske bra, med bedre spill enn på lenge. Vi skaper også en del store sjanser, men klarer ikke få ballen i mål. Til gjengjeld scorer Molde på en heading, et fantastisk friskpark og et spillemål. Mens vi spillemessig sett var ganske jevne i første omgang, endte det likevel med at Molde fikk tre i boksen. Så hadde vi tre-fire skjebnesvangre minutter fra det 55. til det 58. minutt, hvor Molde puttet tre mål. Og da var jo alt ødelagt, oppsummerer Nils Petter Austad.

Treneren mener Verdals problem nettopp var «boksen», og det på begge sider.

– Vi skaper ganske mye, men scorer ikke. Samtidig må vi erkjenne at hovedproblemet i denne kampen er at vi slipper inn sju mål. Molde var effektive, men sju er for mye, tilføyer han.

Nå ser Austad framover mot neste helg og besøket av Junkeren.

– Det blir en veldig viktig kamp, ingen tvil om det. Vi trenger minst to seire på våre siste sju kamper. Og noe annet kan vi ikke gjøre enn å forberede oss best mulig. Spillerne er fornuftige. De vet at det ikke gjør ting bedre ved å grave seg ned. Da er det bere å starte på nytt.

Seier til naborivaler

I øyeblikket topper Stjørdals-Blink tabellen (47 poeng), hele femten poeng foran Kolstad på andre. Verdal ligger som nummer fem, med sine 28 poeng.

Både Stjørdals-Blink og Steinkjer vant sine kamper lørdag. Stjørdalingene slo Kolstad 3-2, mens Steinkjer sikret 3-2 over Rosenborg 2.

Neste sjanse for Verdal til å vise seg fra sin bedre side blir hjemme mot Junkeren lørdag om en uke.

Molde 2 - Verdal 7-1 (3-0)

Norsk Tipping-ligaen avd 5

Dommer: Anders Skorpen-Trøen

Verdal mønstret følgende mannskap: Maciej Krystian Raniowski, Deyzin Abdulla, Mikael Engesvik, Erik Olsen, Thomas Almli, Damian Lukasz Aldas, Robin Engan Wekre, Sigurd Røstad Olsen, Adrian Krysian, Erik Skeie, Hans Kristian Nordvoll. Innbyttere: Kristian Melting, Elias Kristoffer Mckellar, Even Sangnes, David Weatherston, Jøran Kjesbu Wass, Jørgen haug.