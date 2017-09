– Pang stopp

Sport

Levanger - Fjellhammer 22-31.

Serieåpningen i førstedivisjon ga ikke grobunn for den jubelen hjemmepublikum håpet på. Vi leser stygge sifre, men det var i hovedsak 20 trasige minutter i første omgang som ødela det meste.

- Kanskje var det åpningsnerver?

- Ja, ja. Det ser du jo. For eksempel på Guro Svenning, og det hun presterer på slutten her. Da har hun sluppet nervene, kommenterer Levanger-trener Velaug Leira like etter kampslutt.

Kamputviklingen

Det så friskt ut i åpningsminuttene. Levanger puttet både en og to mål før gjestene kom til hektene.

Så bar det i utforbakke. Ganske fort også, egentlig. Helt til det sto 9-19, og dommeren blåste for pause.

- Kjedelig, var Lena Løwes umiddelbare reaksjon etter endt kamp.

Vilde Rønningen syntes også det var kjipt å innlede sesongen på denne måten, selv om hun også gledet seg over at sesongen endelig har startet.

- Vi har jobbet godt før sesongstarten, og da er det selvfølgelig kjipt å tape med så mye. Vi har mye trening innabords, men mangler fortsatt mye på å få ut litt skikkelig «power», sa hun.

Må ta det igjen på innsatsen

Velaug Leira var naturligvis heller ikke spesielt happy over nimålstapet, og spesielt står nok laget foran et tetningsarbeid på lekkasjen i forsvar.

- 31 baklengs liker vi ikke å være bekjente av.

- Og der ødela vel 20-25 minutter i førsteomgangen?

- Ja. Og da spør jeg, siden de første minuttene var så bra, hvorfor fortsetter ikke spillerne å tro på det de gjør.

- Ble dere overrasket over Fjellhammers nivå?

- Nei, egentlig ikke. Vi vet at de har vært med i mange år, og vi vet hvilken rutine de har. De har også spilte på et høyere nivå enn det jentene våre har.

- Hva ser du i Levanger-laget opp mot neste kamp?

- Som jeg siden i vår har sagt til jentene, vi må bare ta det igjen på innsatsen. Og så må vi bli litt klokere i angrep. Vi ser at når vi klarer å holde i gang ballen, så kommer vi også til sjanser. I stedet for at den ene gjør ett pådrag, for så å skyte på en halvsjanse. Da får vi heller spille, kanskje en, to, tre pasninger til.

Pang stopp

Eline Kvåle Sakshaug var nok i likhet med de fleste lang bedre fornøyd med andre omgang, enn første.

- Vi starter egentlig ganske bra, men så ser det nesten ut som det blir pang stopp etter fem minutter. Etter pausen synes jeg vi klarer å nullstille oss og dermed heve oss til et høyere nivå.

- En liten kalddusj før pausen kanskje?

- Ja, det ble akkurat det. Og dermed ble vi liggende etter hele veien. I andre omgang isollert sett, blir det jo nesten uavgjort.

For raske avslutninger

Heller ikke Sara Rønningen fikk den serieåpningen hun hadde ønsket seg.

- Det blir altfor mange mål å henge igjen fra en svak førsteomgang. Det var skuffende. Vi er svake bakoer, men gjør også for mange raske avslutninger i angrep. Avslutninger som gir oss ingenting. Så nei, dette er for dårlig. Vi får bare prøve å reise oss i neste kamp.