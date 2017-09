Søsken-gull

Sport

Verdal OK arrangerte lørdag og søndag, kretsmesterskapet i langdistanseorientering. På lørdagens langdistanse tok litt over 60 orienteringsløpere turen til Verdal for å kjempe om medaljene som skulle deles ut.

Vant med over 9 minutter

Verdal OK`s Martin Vehus Skjerve har levert flere gode resultater denne sesongen, deriblant under årets Hovedløp der han sprang inn til 17 og 5ènde plass på henholdsvis sprint og langdistanse. På lørdagens langdistanse sprang han nok et kanonløp, et løp som resulterte i en differanse på 9,31 min ned til Niklas Landsem Melhus som kom i mål på 2 plass foran klubbkamerat i Steinkjer OK, Fredrik Møller.

KM-gull ble det også til hans eldre søsken, Fredrik og Sigrid, som tok hver sin seier med litt over minuttet til neste på lista.

Yngste i søskenflokken, Anne Eline deltok også på lørdagens konkurranse, men rangeres ikke grunnet alder.

Søndag sto Steinkjer orienteringsklubb som vertskap for KM stafett for kretsene både i Nord- og Sør-Trøndelag. Resultatene gjøres etter hvert tilgjengelige fra denne siden.

Resultater fra lørdagens individuelle konkurranse

2. september - KM langdistanse Nord-Trøndelag orienteringskrets

N-åpen, 1 450 m: Johannes Matberg, Frol IL, fullført; Sander Matberg, Frol IL, fullført; Mia Reinås, Frol IL, fullført; Selma Skjulsvik, Frol IL, fullført.

D -10, 2 390 m: Karita Møller, Steinkjer OK, 29.16.

D 13-14, 3 110 m: 1) Iselina Myhr Imsland, Frol IL, 42.15, 2) Marie Nielsen Solberg, Stjørdals-Blink Orientering, 44.17.

D 15-16, 4 060 m: 1) Mari Kilskar Grevskott, Frol IL, 46.36, 2) Hege Hallan, OK Skøynar, 1.40.45.

D 17-18, 5 500 m: 1) Sigrid Vehus Skjerve, Verdal OK, 59.19, 2) Ane Nielsen Solberg, Stjørdals-Blink Orientering, 1.00.24, 3) Vibeke Kvistad Dengerud, Steinkjer OK, 1.11.06, 4) Sofie Hallem, Verdal OK, 1.47.08.

D 21-, 8 270 m: 1) Line Sundsvik, Frol IL, 1.41.07.

D 45-, 4 060 m: 1) Randi Jensen, Frol IL, 53.29, 2) Gunhild Bredesen, Verdal OK, 55.26, 3) Mari Ann Landsem Melhus, Steinkjer OK, 1.05.34, 4) Mette Wanvik, Stjørdals-Blink Orientering, 1.11.16.

D 55-, 4 060 m: 1) Magnhild Forseth, Frol IL, 58.26.

H -10, 2 390 m: Jonas Alstad, Frol IL, 23.06.

H 11-12, 2 390 m: 1) Magnus Alstad, Frol IL, 21.49.

H 13-14, 3 110 m: 1) Martin Vehus Skjerve, Verdal OK, 23.21, 2) Niklas Landsem Melhus, Steinkjer OK, 32.52, 3) Fredrik Møller, Steinkjer OK, 38.57, 4) Vegard Jermstad, Steinkjer OK, 44.10.

H 15-16, 5 500 m: 1) Fredrik Vehus Skjerve, Verdal OK, 46.20, 2) Tobias Alstad, Frol IL, 47.32, 3) Marius Møller, Steinkjer OK, 57.10, 4) Hallvar Hallan, OK Skøynar, 1.06.43.

H 17-18, 7 230 m: 1) Audun Wanvik Haugen, Stjørdals-Blink Orientering, 1.25.28.

H 21-, 12 060 m: 1) Ulf Forseth Indgaard, Frol IL, 1.23.38, 2) Martin Vister, Frol IL, 1.31.25, 3) Jørgen Fiskum, Frol IL, 2.14.02.

H 35-, 7 230 m: 1) Svein Anders Melhus, Steinkjer OK, 1.19.06.

H 45-, 5 500 m: 1) Atle Dengerud, Steinkjer OK, 44.59, 2) Vidar Skjerve, Verdal OK, 47.16, 3) Gunnar Vatn, Frol IL, 48.35, 4) Jo Severin Matberg, Frol IL, 53.54, 5) Arne Grevskott, Frol IL, 1.00.47, 6) Bård Øyvind Solberg, Stjørdals-Blink Orientering, 1.02.30, 7) Inge Hafstad, Verdal OK, 1.11.54, 8) Tor Ove Hallem, Verdal OK, 1.12.52.H 55-, 5 500 m: 1) Trond Svanøe-Hafstad, Steinkjer OK, 1.04.41.

H 65-, 4 060 m: 1) Egil Eriksen, Grong IL, 52.04, 2) Kristian Midthjell, Verdal OK, 1.30.11, 3) Asgeir Brustad, Verdal OK, 1.32.40.

Direkte C2, 2 390 m: 1) Lena Lyngsaunet Alstad, Frol IL, 27.37.

Direkte B3, 3 110 m: 1) Randi Johanne Skjerve, Frol IL, 41.36.

Direkte A4, 4 060 m: 1) Johan Asphjell Bjørnaas, Frol IL, 30.35, 2) Sara Profors, Frol IL, 48.55, 3) Olav Martin Indgaard, Frol IL, 53.26, 4) Marius Enes, Verdal OK, 1.16.09.

Småtroll, 12 060 m: Johannes Matberg, Frol IL, fullført; Sander Matberg, Frol IL, fullført; Karita Møller, Steinkjer OK, fullført; Mia Reinås, Frol IL, fullført; Selva Skjulsvik, Frol IL, fullført; Anne Eline Vehus Skjerve, Verdal OK, fullført.