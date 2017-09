Robert Stene snudde kampen og sørget for seier mot tabelljumboen

Sport

Levanger 3-2 Arendal Vi fulgte kampen direkte Innherred satt ringside og ga dere oppdateringer minutt for minutt.

Kjempetabbe

Den 22. serierunden gikk av stabelen da tabelljumboen etter runde 21 kom på besøk til Levanger stadion. LFK jaktet en etterlengtet seier mot bunnlaget, og det ble en etterlengtet seier foran 692 publikummere.

Etter en jevn åpning på kampen så tok Arendal ledelsen ved Anders Löfgren. Gjestenes forsvarsspiller sendte ballen i nettet bak Julian Faye Lund etter et hjørnespark.

Levanger tok over kampen fullstendig etter scoringen, men de slet med å omsette mulighetene sine.

Gjestene var imidlertid effektive, og doblet ledelsen etter en enorm brøler signert Tom Erik Nordberg. Midtstopperen misset totalt på ballen, og ga bort en hundreprosentsjanse til gjestene. Den tok de godt vare på, og det var Rasmus Lynge Christensen som fikk æren av å sette inn bortelagets andre mål for dagen.

Snytt for straffe

Levanger ble helt klart snytt for et straffespark i førsteomgangen også. Etter et hjørnespark handset Thompson Unachi Ekpe helt tydelig, men dommeren vinket spillet videre. Hele Levanger stadion ropte på straffe, men fikk ikke mehold hos dagens kampleder.

Dermed sto det 0-2 på resultattavla da lagene gikk inn til pause

Straffemål

I det 53. spilleminutter fikk Levanger tildelt et straffespark. Marcus Astvald gikk i bakken, og denne gangen valgte dommeren å peke på straffemerket. Erik Tønne var iskald da han dundret ballen i krysset fra straffemerket.

Stene-dobbel

Levanger var det førende laget i hele andreomgangen, og etter 89 minutter kom det andre målet.

Innbytter Robert Stene avsluttet iskaldt i høyre hjørne fra 16 meter. Han sørget med den scoringen for balanse i regnskapet.

Superinnbytter Stene sørget for elleville jubelscener på overtid. Like før sluttsignalet lød så dundret han inn sitt andre mål for dagen.

Dermed var snuoperasjonen et faktum, og Levanger tok en etterlengtet seier. Levanger ligger nå på en niendeplass.

Neste kamp for LFK er borte mot Sandnes Ulf førstkommende søndag. Den matchen følger dere naturligvis på innherred.no!

Slik spilte lagene:

Levanger: Faye Lund; Sørmo, Berger, Nordberg, Tønne; Astvald (Rønning 79'), Taddese, Lopez, Strand (Voll 70'); Aas, Osvold (Stene 60').

Arendal: Aaland; D. Corovic, Pepa, Kiilerich, Lövgren; Ekpe (A. Corovic 76'); Lazic (Markovic 55'), Rasmussen, Ibrahimaj, Christensen (Hella 68'); Darlan.