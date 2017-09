Vuku har sju kamper å gjøre det på

Sport

I helgen spilte Vuku borte mot topplaget Namsos, og det gikk ikke så bra. Hjemmelaget vant hele 5-0, blant annet etter to mål av spilleren Verdal jaktet tidligere i høst, Mats Romsdalen.

Dermed er Vuku under streken med sju kamper igjen. Riktignok er Strindheim2 bare poenget foran, og Vestbyen og Charlottenlund fire poeng foran.

Sekspoengskamper

Strindheim2 møter Stjørdals-Blink2 til helgen, og det spørs nok om ikke de vinner den kampen. Dermed er det ekstra viktig for Vuku å slå Rørvik i sin hjemmekamp kommende lørdag.

De siste seks rundene består av tre hjemme- og tre bortekamper. Vestbyen (H), LFK2 (B), Strindheim2 (H), Trygg/Lade (B), Kvik (H) og Nardo2 (B). Med hjemmekamper mot de to lagene rett ovenfor seg på tabellen, har Vuku i det minste saken i egne hender. De to lagene møter også hverandre innbyrdes på slutten.

Verdalshjelp

Som hjelp fra sine kolleger en divisjon lenger opp, har Vuku fått lov til å beholde Sebastian Valbekmo ut sesongen. Thomas Mittet, romsdalingen som spilte tre kamper for Verdal i fjor høst, debuterte for Vuku mot Namsos, og Verdal har også latt Jackson Flomo Dequeemani få spille for Vuku i høst.

Trenger spilletid

Liberianeren bodde i Namsos til 2009, før han flyttet sørover og spilte fotball i Bærum, Åskollen og Lommedalen.

– Han har trent med oss i to uker, men trenger kamptrening, og da er det bedre at Vuku får benytte ham enn at han sitter på benken hos oss, forklarer sportslig ansvarlig i Verdal IL, Ole Lasse Holmlimo.