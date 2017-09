Sport

Trener Hans Richard Skogly Rian for Nessegutten Levanger Wolfpack viser fram et bur fullt av amerikansk fotballutstyr i klubbhuset på Nesset. Her er avlange fotballer, hjelmer, og pads (beskyttelse til overkropp).

– Vi har fått kjøpt inn en del utstyr som er mulig å låne. Du trenger kun å ta med tannbeskytter og fotballsko. Joggesko går også an, men det kan fort blitt glatt om en skal springe og dytte litt på folk, sier Skogly Rian.

Deltar i turnering

I et par år har laget vært tilknyttet Sportsklubben Nessegutten på Nesset i Levanger.

Laget er ennå ikke med i noe seriespill, men satser som siste to år på en høstturnering i Trondheim i oktober.

I snitt møter ti personer fra Levanger og Verdal opp på lagets to ukentlige trener. Nå søker laget flere, og turneringen i Trondheim er en gulrot.

– Dette er jo en sport for alle, og vi skulle gjerne hatt flere lokale med. Det er utskiftinger hele tida, med folk som flytter, er skadet, og som etablerer seg med familie. Vi søker ikke etter noen spesielle, og så lenge man har lyst til å prøve, er det bare å komme, sier Skogly Rian.

Ulike spillere

Treneren er bestemt på at laget skal få deltatt på trondheimsturneringen. Der spiller man med ni spillere ute på banen, og fire innbyttere.

I amerikansk fotball dreier det seg om å skifte på å spille angrep og forsvar. Man skal forsvare seg slik at motstanderen ikke får spilt seg inn i egen målsone. Så skal man angripe for å innta motstanderens målsone.

Spillerne på laget har egne posisjoner og oppgaver. Og mens de i forsvar gjerne er store og sterke personer, kan angriperne gjerne være små og kjappe.

Hans Richard Skogly Rian kan lokke med allsidig trening.

– Nå har vi også fått tilgang til crossfitområdet mellom banene her, og med et par på laget som utdanner seg til å bli kroppsøvingslærere, kan vi kanskje ta noen økter der.

Wolfpack trener på Nesseguttbanen tirsdag og torsdag kl. 21.

Laget har egen Facebook-side.