Lørdag går det oppover

Idrettslaget Aasguten byr på ny utgave av duatlon-øvelsen Stokkvola opp. Det innebærer sykling og løping, for det meste i oppoverbakke.

Distansen er ikke fryktinngytende lang, men den har til gjengjeld sin gode beholdning av høydemeter. Høydeforskjellen fra start til mål er 440 meter.

Starten finner sted ved Duun industrier. Dernest sykler deltakerne i kupert terreng på asfalt fram til Laplassen, før det for alvor begynner å stige. Traseen fortsetter så på grus, og med unntak av muligheten for noen hviletråkk på et flatt parti ved Tillmyra like før bomstasjonen, er det motbakker helt fram til Møssingdalen skisenter. Her legger du så fra deg sykkelen, og fortsetter sisteetappen til fots. Løpende, joggende eller gående, alt etter hva puls og form bestemmer. Målgang er på toppen av Stokkvola. Sykkeldistansen er 8,2 kilometer, mens løpedistansen er 2,1 kilometer. Fra skihytta og til toppen, finner traseen sted langs den populære tusenårsstien, med sine varierte partier gjennom kneiker, kurver og flater.

Knøtteduatlon for barna

Et kortere alternativ for barn født i 2004 og senere er å starte ved bomstasjonen på Tillmyra. Her blir det 2,1 kilometer sykling, og 2,1 kilometer løping til Stokkvola.

Idrettslaget opplyser at det ikke er tillatt med racersykkel. Kun terreng, eller hybrid. Skobytte foregår ved skihytta, men det er ingen organisert frakt av sko.

Ta turen i eget tempo

Stokkvola opp byr på klasser både med og uten tidtaking. Alle som deltar i trimklasse trenger derfor ikke bekymre seg over press fra klokka. Trim uten tid starter også en halvtime før konkurranseklassene.

Kjersti Husby, som er leder i skiavdelingen til IL Aasguten, kan ikke love flatere motbakker, men poengterer at turen er minst like fin som før.

–Nå har ikke påmeldingsfristen utløpt ennå, så jeg vet ikke helt hvordan det ligger an i øyeblikket. Erfaringsmessig er det en del som melder seg på helt mot slutten, fortalte Husby da vi snakket med henne tirsdag. Den ordinære påmeldingen til Stokkvola opp varer til 7. september, men det er også mulig å etteranmelde seg ved startområdet på selve lørdagen. Påmeldingsinformasjonen finner du på IL Aasgutens hjemmeside på nett.

Så kan vi jo føye til at det er meldt medvind. I alle fall deler av distansen, siden den snor seg rundt i de fleste himmelretninger.