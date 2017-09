Når RBK møter Vålerenga er Levanger og Verdal spesielt invitert

Sport

Rosenborg spiller bortekamp mot Strømsgodset til helgen, men 17. september er det hjemmekamp mot Vålerenga og mulighet til å revansjere nederlaget fra kvartfinalen i cupen.

– Vi vet at det bor mange RBK-supportere i Verdal og Levanger, så det er naturlig for oss å la dem få være med i satsingen Trøndelag på kamp, sier daglig leder Tove Moe Dyrhaug.

Flere muligheter

Trøndelag på kamp betyr at klubben velger ut geografiske områder der alle kan kjøpe billett til nedsatt pris, og barn og unge får mulighet til å delta på morsomme kampdagsaktiviteter.

De kan også bli småtroll, ballhentere eller draktbærere, de kan møte spillere etter kamp, ta selfie på indre bane og være med på innmars før kampen. Alt dette må man melde seg på for, og dels skjer det lagvis.

– Det gleder oss å se hvor mange gode opplevelser alle reiser hjem med. Dette er stort for både barn, foreldre og besteforeldre, konkluderer Dyrhaug.

Sent hjem

Undersøkelser viser at over halvparten av tilskuerne på Lerkendal kommer fra kommuner utenfor Trondheim. Etter at Kåre Ingebrigtsen tok over som trener midtveis i 2014 har publikumstallet økt radikalt, og gjennomsnittet ligger nå på nærmere 18.000 per kamp.

Utfordringen til Vålerenga-kampen er at Discovery har valgt den ut som kamp på TV Norge, noe som betyr kampstart klokken 20.00. Dermed blir klokken fort halv tolv på kvelden før man er hjemme, og både Kjernen og andre supportergrupper rundt i landet har ønsket at norske seriekamper ikke burde bli spilt så sent. Spesielt ikke i skoleåret.