– En glipp å ha Innherred-stunt samtidig med LFK-kamp

Innherred.no skrev i går om Rosenborgs «Trøndelag på kamp»-konsept, der turen var kommet til Levanger og Verdal, som ble spesielt invitert til Lerkendal på kampen mot Vålerenga den 17. september.

Det er samme dag som Levanger FK har «Bry oss-kampen», der det er gratis inngang, men der private og næringsliv gir penger til klubben for hver tilskuer som kommer.

Det vakte nok litt reaksjoner, og i Facebook-posten til Innherred ble det en diskusjon rundt kollisjonen.

Tar på seg all skyld

I dag har RBK daglige leder og arrangementssjef Tove Moe Dyrhaug for sikkerhets skyld kontaktet LFKs daglige leder Hroar Stjernen for å forklare det uheldige sammentreffet.

– Det har skjedd en glipp fra vår side, sier Dyrhaug, og forteller at Trøndelag på kamp for Verdal og Levanger opprinnelig var på en annen dato, men ble flyttet nå i høst.

– Vi oppdaget ikke kollisjonen da vi endret i det opprinnelige TPK-programmet for høsten. Når vi setter opp programmet før sesongen sjekker vi alltid arrangement, som lokale hjemmekamper, cuper og andre ting i de aktuelle områdene, men her har vi nok gått for fort frem og glemt å undersøke godt nok da vi ble nødt til å endre i programmet, medgir Tove Moe Dyrhaug.

LFKs kamptidspunkt ble endret

Hadde den opprinnelige terminlista for høstsesongen i OBOS-ligaen, som ble sendt ut i slutten av mai blitt fulgt, ville for øvrig problemet med kollisjon vært minimalt. Da ville LFK-kampen vært ferdig mer enn tidsnok til at begge kampene kunne besøkes. Men for tre uker siden ble tidspunktet for LFK-kampen forskjøvet med tre timer, til klokken 18.00.

– Vi ønsker ikke å konkurrere med lokale arrangement ved å trekke folk fra området til Lerkendal, og håper selvfølgelig at så mange som mulig tar turen til Levangers kamp mot Kongsvinger, poengterer Dyrhaug. Spesielt siden kampen er «Bry oss»-kamp, et konsept som den daglige lederen trekker frem som flott, og som RBK støtter ett hundre prosent.

Kjører konseptet - stopper markedsføringen

Som følge av kollisjonen har Rosenborg stoppet markedsføringen av TPK til neste søndag, men alle som har meldt seg på og som blir trukket ut til å delta på Rosenborgs kampdagsaktiviteter rundt møtet med Vålerenga får selvfølgelig delta på dette.

– Vi håper begge lykkes med sine arrangementer, og satser på to hjemmeseire, poengterer daglig leder og arrangementssjef Tove Moe Dyrhaug overfor LFK.