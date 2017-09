Familien Nonstad sitter ikke alle bare bak bilrattet

Sport

Familien Nonstad fra Sparbu er aktiv innen bilsportmiljøet på Innherred.

Lørdag er alle på plass når det nest siste bilcross-stevnet går av stabelen ved Verdal Motorsenter i Inndal.

Eldstesønnen Erlend (24) er fortsatt aktiv, men er i tillegg også leder av NMK Verdal/Levanger. Datteren Maren (21) kjører også et og annet bilcrossløp, mens det er yngstemann Oskar som nok er den med de største ambisjonene for tiden. Han kjører i år full NM-runde i rallycross for juniorer, og gjør sine saker bra. 17-åringen vant den første runden som gikk av stabelen på Gardermoen i mai, og har fortsatt med gode plasseringer. I tillegg deltar han på bilcrossløp så langt tiden strekker til.

Mor Siri og far Tor Erik var også aktive kjørere inntil for noen år siden. Nå er de gode støttespillere for barna, i tillegg til at de bidrar med mye dugnadsarbeid for klubben som sønnen er leder for.

Når NMK Verdal/Levanger inviterer kjørere fra begge trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal, så vil Siri har ansvaret for billettsalget, mens Tor Erik skal sørge for at bilene er i godkjent teknisk stand før de slippes ut på banen.

Lørdag klokka 1030 vinkes det første av mange felt i gang. Rundt 60 førere er ventet i de tre klassene det skal konkurreres i.

- Vi håper mange motorinteresserte tar turen. Bilcross er på mange måter folkesporten. Kostnadene er ikke avskrekkende, så dette er noe som flere burde teste ut, reklamerer Erlend.

Han forteller at interessen er stor blant de yngre for å få kjøre bil på bane, og klubben holder jevnlige kurs for dem som har rukket å passere 15 år, som er aldersgrensen for å få lov til å slippe til på bane.

Klubben har to lånebiler som interesserte kan få prøve, og så langt i år kan lederen fortelle at en håndfull tenåringer har kommet til som nye medlemmer.

Til helgen er kafeen i klubbhuset også åpen, så det er bare å ta turen til Inndal for å bivåne fartsfylte dueller på bilcrossbanen.