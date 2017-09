Ny «sekspoengs-kamp» for Verdal

Sport

Lørdag tar Verdal i mot Junkeren til kamp på Coop Arena. Verdal så ut til å ha lagt bunnstriden bak seg for godt etter vårsesongen, men i høst har det ikke helt gått vegen for Nils Petter Austads mannskap. Kun én seier på fem kamper er fasit så langt. Sist helg gikk laget på et braktap mot Molde 2, som bortsett fra Vegard Forren stilte med spillere uten altfor mye erfaring på høyere nivå.

I forrige hjemmekamp så det lyst ut mot Steinkjer midtveis, men de blå og hvite klarte ikke å holde 2-0-ledelsen og måtte nøye seg med ett poeng. Med sju kamper igjen av sesongen kan i praksis ingen ta fra Stjørdals-Blink opprykket. De leder med 15 poengs forsprang på Kolstad. Videre nedover er det svært jevnt, og Verdal med sine 28 poeng ligger bare fire poeng bak andreplassen og fem poeng over streken.

Rapportene går ut på at det var et skadefritt og suspensjonsfritt verdalslag som fredag ettermiddag skulle gjøre unna de siste forberedelsene til kampen mot Junkeren, et lag de spilte 2-2 mot på bortebane i vår. Det står tøffe kamper i vente på rekke og rad fremover, så det gjelder å plukke de poengene man kan.

Junkeren har heller ikke overbevist helt den siste tiden, så Verdal fortjener favorittstempelet før kampen. Særlig med tanke på at de kun har tapt en av de siste 24 siste hjemmekampene - naturligvis mot komplekslaget Kolstad.