Dramatisk spurtoppgjør i Mekken

Sport

For femte gang ble Mekken Opp Ned arrangert på Garpa i Verdal. Der ble åtte verdalsmestre kåret, og alle deltakere fikk flotte premier. Det var imidlertid idrettsglede publikum først og fremst fikk oppleve da løperne satte fart i det vakre fritidsområdet.

Dramatikk

Espen Valseth og Trond Andre Kolstad, som forøvrig konkurrerer i henholdsvis senior- og juniorklassen, fulgte hverandre tett gjennom hele løpet på 1600 meter. Kolstad hadde en del meter ned til Valseth, men så satte sistnevnte på turboen. Veteranen, som bor i området, tok igjen juniorløperen og sikret en lokal seier. Et skikkelig spurtoppgjør som publikum satte stor pris på.

- Det er spesielt artig at vi i år fikk til et bra heat på junior- og seniornivå. Det er viktig for selve arrangementet, da ungene får se de voksne i aksjon. I tillegg får vi jo inn et ekstra konkurranseelement i arrangementet, påpeker arrangør Viggo Iversen til avisa.

God deltakelse

Over 80 deltakere stilte til start i Mekken denne torsdagskvelden.

- Vi er veldig fornøyde med deltakerantallet. Mekken som arena synes vi fungerer kjempebra. Det er gode fasiliteter til publikum også, fordi de kan se løperne nesten hele tiden. Rett og slett trivelige omgivelser, forteller Iversen.

Arrangementet var offisielt verdalsmesterskap fra utøverne som var tolv år og oppover.

- Vi synes det er stas at dette er verdalsmesterskap i terrengløp. Det artigste er likevel å se alle ungene som løper rundt i Mekken og har det artig, poengterer arrangøren.

Det er Verdal friidrettsklubb som er arrangør av Mekken Opp Ned. I tillegg er det mange bidragsytere fra Garpa og Prærien Velforening. De baker kaker, serverer, klipper gresset på start- og målområdet og stiller som hjelpemannskap. Løper har blitt arrangert siden 2013.

Resultatlister