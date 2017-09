Nå må Verdal begynne å se bakover på tabellen

Sport

Det begynner å tette seg til i 3. divisjon avdeling 5.

Verdal, som inntil for et par runder siden, virket trygt forankret på øvre halvdel av tabellen, har plutselig fått nedrykkstriden ubehagelig nærme etter tre kamper på rad uten gevinst.

Steinkjer tok en viktig seier over Molde 2, og både Orkla og Mo IL tok viktige trepoengere, som betyr at tabellen tetter seg til.

Verdal ligger for øyeblikket på en solid 4. plass plasseringsmessig, men er faktisk kun 5 poeng over nedrykkstreken.

De fleste av de hundre tilskuerne var nok samstemt om at Verdal burde tatt alle tre poengene etter en frisk avslutning.

Imidlertid var ikk Junkeren ueffen de heller, og med en notorisk målscorer som Ivar Johannes Unhjem på topp, så ble det til slutt uavgjort lørdag ettermiddag.

Unhjem har en fortid som solid målscorer for Tillerbyen for et par år tilbake.

Det sto 1-1 ved pause etter at Verdal hadde åpnet best. Junkeren tok ledelsen litt mot spillets gang, men Erik Skeie utlignet etter 20 minutter.

Andre omgang var jevn den første halvtimen, før den berømte ketchup-flaska satte inne kvarteret før slutt.

15 minutter var Unhjem nok en gang på rett plass foran motstandernes mål, men Verdal ga seg ikke.

Sverre Andre Valstad hadde kommet inn fire minutter etter at Junkeren scoret, og veteranen satte opp en annen veteran, Hasse Nordvoll, som bredsidet inn 2-2 fra kort hold.

Verdal hadde absolutt et par muligheter til å avgjøre helt på slutten, men kampen ebbet altså ut med ett poeng til begge lag.