Nå troner Rakel alene på toppscorerlista for Ørn

Rakel er både nøkkelspiller og toppscorer for Ørn Trondheims-Ørn har en målfarlig juvel i Rakel Engesvik (18). Etter en god fjorårssesong, så har hun nå funnet rollen sin i laget.

Toppscorer

Søndag spilte Trondheims-Ørn mot Klepp i Toppserien. Det ble en meget fin match for verdalingen Rakel Engesvik (18).

Fra før av var Rakel, sammen med nordtrønderen Elen Sagmo Melhus, delt toppscorer for Ørn i Toppserien. Søndag noterte imidlertid verdalsjenta seg for to scoringer i førsteomgangen da de vant 3-1 mot Klepp.

Dermed er hun nå toppscorer igjen med syv mål denne sesongen. Hun troner alene på toppscorerliste til Trondheim-klubben. Rakel har også ett mål i NM.

Engesvik er på delt niendeplass på toppscorerlista i Toppserien nå. Den gode sesongen fortsetter for Ørns nøkkelspiller.