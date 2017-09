Nytt tap for LHK

Sport

Kaptein Sara skal styre mot første seier 20 år og kaptein, men Sara Rønningen er likevel blant de mest rutinerte på laget.

Tap

Sesongens andre seriekamp sto for tur søndag kveld. I serieåpningen tapte Levanger håndballklubb 22-31 hjemme mot Fjellhammer. I dag hadde de tatt turen til Oslo for å måle krefter mot Aker topphåndball.

Det ble nok en tung dag i hallen for levangsbyggen. Aker var best i begge omgangene, og kunne juble for seier da sluttsignalet lød. Resultatet ble 26-18 i favør østlendingene.

Målscorere for Levanger var Sara Rønningen (5), Eline Sakshaug (3), Lena Løwe (3), Vilde Rønningen (2), Guro Svenning (2), Silje Svendsen (1), Ina Eid (1) og Gerda Leira (1).

Neste kamp for LHK er hjemme mot Viking TIF 24. september i Trønderhallen. Da kan LHK-jentene virkelig få sin revansje.