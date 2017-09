Poengdeling for Levanger mot Sandnes Ulf

Sport

Sandnes Ulf 2-2 Levanger Vi fulgte kampen direkte Innherred fulgte kampen minutt for minutt.

Osvold-scoring

Den 23. serierunden gikk av stabelen søndag kveld. Levanger hadde reist sør og vest for å møte Sandnes Ulf til dyst. Til tross for grått vær, så ble det en lys og positiv dag for laget fra Innherred.

Det var en meget underholdende førsteomgang i Sandnes. Begge lag produserte mange store muligheter, og det bølget frem og tilbake.

Levanger viste seg å være det mest effektive laget i den første halvdelen. På et frispark la kaptein Erik Tønne ballen mot bakerste stolpe. Der sto Jo Sondre Aas som headet ballen inn mot spissmakker Joachim Osvold. Sistnevnte fikk en enkel jobb da han headet ballen i nettmaskene bak keeper Saku-Pekka Sahlgren. Dermed tok LFK ledelsen 1-0.

Utover omgangen hadde begge lag gode sjanser til å score flere mål, men det ble kun med det ene målet signert Osvold i førsteomgangen.

Målrik andreomgang

Andreomgangen var også meget spennende. Allerede etter 51 minutter kom kampens andre mål. Kenneth Sola slo et hjørnespark mot nærmeste stolpe. Der dukket Vidar Nisja opp, og han flikket ballen i mål og sørget med det for utligning.

Levanger tok tilbake ledelsen etter 59 minutter. Nok en gang var det et dødballmål. Marcus Astvald la inn mot bakerste stolpe, og der headet Joakim Wrele ballen kontant i mål.

Fire minutter senere kom omgangens tredje mål. Kjell Rune Sellin rev seg i feltet løs og utlignet for hjemmelaget.

Hjemmelaget var det førende laget utover i andreomgangen, men det ble ikke flere scoringer. Dermed endte det hele 2-2.

Levanger kan takke Julian Faye Lund for at de ikke slapp inn flere mål søndag kveld. LFKs sisteskanse vartet opp med en glimrende kamp.

Etter dagens uavgjortresultat så ligger LFK på en åttendeplass i OBOS-ligaen.

Neste kamp for Levanger er hjemme mot Kongsvinger neste søndag. Kampen følger dere naturligvis på innherred.no!

Slik spilte lagene:

Levanger: Faye Lund; Sørmo, Berger, Nordberg, Tønne; Astvald (Aamodt 79'), J. Wrele, Taddese, Strand (Voll 62'); Aas, Osvold (Stene 58').

Sandnes Ulf: Sahlgren; Vevatne, Nielsen, Geertsen (Miljeteig 46'), Sola; Nisja, Johansen, Kristoffersen (Skartun 83'), Brix (Miljeteig 46'); Sellin, Eriksen.