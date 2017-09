Full fart i de svenske skoger

Sport

Fredag ettermiddag reiste 40 medlemmer i Verdal orienteringsklubb til Sverige for å delta på Loffelunken och Älgjakten.

Turen føyer seg inn som nummer 15 i rekken, hvor klubben årlig arrangerer en slik familie- og rekrutteringstur til Østersund.

Mange råtasser

Bussturen i år hadde med rekordmange Råtasser (de yngste o-løperne, journ.anm.). Lørdag deltok de i forskjellige klasser, tilpasset både alder og ferdighet. Den yngste løperen vår var 4 år og den eldste 83 år!

- Vel gjennom løypene, var de fleste utålmodige på å komme seg fra arenaen. Arrangørene holdt nemlig Storsjöbadet åpent etter stengetid, slik at alle som deltok på løpene kunne boltre seg et par timer. Men, først rakk vi en tur inn til byen på restaurant med hele gjengen, forteller Mari Karoline Nubdal Frøseth.

Vandrepokal

Søndagens løp var Älgjakten. En stafett hvor laget består av 7 løpere, uavhenging hvilken klasse de hører til fra 10-12 år og oppover.

Verdal OK 1 var en god blanding av o-løpere som virkelig hadde dagen sin. Blandt de nær 40 lagene som stilte, tok førstelaget seieren med glans og kom øverst på pallen. Dermed er vandrepokalen sikret og vil bli å finne på veggen i skihytta på Volhaugen.

Verdal OK 3 besto av noe helt annet enn garva o-løpere. Det var rett og slett 7 sporty foreldre av Råtasser som deltok under lagnavnet; Råtass Senior. De fulgte riktignok ikke sin klasse i forhold til alder, da ville vi nok ikke kommet oss hjem til skole og jobb på mandag. Men, med trygge løyper, som var tiltenkt 12 og 14-åringer, gjennomførte alle sammen og det viser bare mulighetene for hvordan en slik idrett kan favne hele familien.

- De som ikke løp på et stafettlag, fikk starte på individuelle løyper også idag. Bussjåføren kom i mål i klasse H70 og den minste jenta, på 5 år, fikk bli med noen av Råtassene på deres løype, sier Nubdal Frøseth til avisa.

Fornøyd gjeng

Det var en glad og sliten gjeng som vendte nesa hjemover til Verdal søndag kveld forteller O-klubben til Innherred.

Noen av de yngste og voksne arrangerte bingo og quiz på bussen, til stor glede for alle sammen. Vinnere ble premiert med flotte gaver.

- Turen var snart over og barna i bakerst holdt humøret oppe. Der sto sola lavt på himmelen og farget Skalstufjellet med de begynnende høstfargene og elgen passerte over veien foran oss, da begynte vi å glede oss til neste års tur, avslutter Mari Karoliine Nubdal Frøseth.