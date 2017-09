Så populært at de må opprette et ekstra parti

Sport

God styrke og kule triks er åpenbart i vinden som aldri før. Så mange ønsker å begynne på IL Sverre turn, at det i høst er opprettet ekstra parti samt at flere parti er utvidet. Turnere fra hele fire kommuner er å se i Løa ved Trønderhallen i høst. De fleste er fra Levanger, men det er også turnere fra Verdal, Inderøy og Frosta.

–Vi synes det er veldig artig at så mange velger turn. Når du turner trener du både styrke, koordinasjon, bevegelighet og spenst, sier leder for IL Sverre turn, Anne Kathrine Hundal.

Mestringsfølelse

Ungene og ungdommene selv synes det er artig å få til nye, kule triks.

Rett som det er under treningene kommer det en høy lyd fra ei bjelle i turnsalen – etterfulgt av applaus fra alle i salen. Lyden betyr at noen har fått til noe de ikke har klart før.

Mange idretter sliter med stort frafall i ungdomsskolen. De ser også noe frafall i turn, men opplever ikke det store frafallet. Hele 30-40 utøvere er i ungdomsskolealder. Når utøverne slutter, fortsetter de gjerne i klubben som trenere.

Om du er to år eller 80 år spiller ingen rolle – det fins et turnparti for alle aldre og alle nivå.

Tilbud for alle

Nå er det et tjuetalls parti å velge mellom.

Det fins gymleik for de som er fra null til seks år. Så er det mange breddeparti som er delt opp etter alder, og flere parti med opptakskrav for de som ønsker ekstra utfordringer. Sist, men ikke minst, er det parti for voksne. Uhøytidelig trening som gjør godt for kroppen uansett utgangspunkt.

–Vi er veldig fornøyd med den store oppslutningen turn har. Men vi vil veldig gjerne ha enda flere voksne. Og gjerne enda flere gutter, sier Hundal.