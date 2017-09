Signerte ny spiller på «deadline day»

Sport

På siste dag i overgangsvinduet sikret Verdals herrelag seg underskriften til Johannes Istvan Rydså (22). Det bekrefter Verdal IL overfor Innherred.

Forsvarsspiller

Rydså er en forsvarsspiller. Han spiller primært sideback. Nordlendingen har vært i Bodø/Glimts rekruttavdeling, og har tolv kamper for deres 2. lag. I tillegg har han spilt for Mo og Ready. Han spilte blant annet for Mo i 2. divisjon.

Denne sesongen har han spilt for Nesna i 5. divisjon.

Dette er den tredje spilleren Verdal signerer de siste tre årene som har en fortid i Mo.

Student

Nyervervelsen studerer ved Nord universitet på Levanger, og skal nå kombinere studiene sammen med fotball for Verdal.

- Det blir en spennende spiller for oss, påpeker Verdal ILs Ole Lasse Holmlimo.

I en uhyre jevn avdeling, så kan mye skje utover høsten for herrelaget til Verdal. Nå har Johannes Istvan Rydså muligheten til å gjøre sitt for at verdalingene havner høyt på tabellen i 3. divisjon.

PS: Deniz Akat er klar for Vukus herrelag. Han har spilt for Levangerstudentene den siste tiden.