Tapte toppoppgjøret mot Nardo

Sport

(Nardo 3-0 Verdal): Det var et skikkelig toppoppgjør på Nissekollen mandag kveld. Serieleder Verdal møtte en av sine argeste rivaler i kampen om opprykket til 2. divisjon, nemlig Nardo.

Sjansesløseri

Førsteomgangen var jevnspilt. Begge lag hadde flust med store muligheter, men både Verdal og Nardo brant sjanse etter sjanse. Verdalingene hadde en avslutning i stolpen, men marginene var rett og slett ikke med dem.

Nardo fikk imidlertid en etterlengtet scoring like før pause. Kristin Kongsjorden fikk æren av å notere seg på scoringslisten.

Da dommeren sendte lagene inn til pause, sto det 1-0 i favør hjemmelaget på resultattavla.

Høstens første tap

Etter tre seire og en uavgjort, så kom høstens første tap denne kvelden for Verdal.

Nardo var et hakk hvassere enn verdalingene kampen sett under ett, og i andreomgangen viste de en effektivitet som verdalingene manglet.

De noterte seg for to scoringer, og begge kom etter hjørnespark. Først var det Solfrid Annette Andersen Dahle som noterte seg for mål, før Emilie Holthe Kjesbu sendte ballen inn i eget mål.

Resultatet ble til slutt 3-0, og dermed ble det tap for verdalsjentene.

- Vi var ineffektive

Hovedtrener Ole Einar Marken var klar i sin tale etter kampen. Verdal var rett og slett for lite effektive foran Nardos mål.

- Vi setter ikke sjansene våre i dag rett og slett. Vi var ineffektive. Hadde vi fått straffe i en situasjon jeg mener vi burde fått det i førsteomgangen, så hadde vi nok tatt ledelsen. Da hadde nok kampbildet blitt noe annerledes. I tillegg hadde vi et stolpeskudd. Vi gir bort det første målet også. Det andre målet til Nardo kommer på et uheldig tidspunkt. Vi var klar over at cornere imot ville bli tøffe for oss, oppsummerer Marken før han fortsetter:

- Etter Nardos andre mål, så føler jeg at vi skaper mye. Vi misser noen store sjanser, dessverre. Når de scorer sitt tredje mål så blir det veldig vanskelig for oss. I dag møter vi et lag som er like gode som oss. De har enkeltspillere som holder meget høyt nivå, og noen av dem har masse rutine. Vi er for dårlige i begge ender av banen.

Marken påpeker videre at han synes resultatet lyver noe, men at de var fullstendig klar over at de kunne gå på en smell i dag mot Nardo.

Tabelltopp

Til tross for høstens første tap, så topper Verdal fortsatt tabellen. De står nå med 29 poeng på 14 kamper, og har med det ett poeng ned til nettopp Nardo. KIL/Hemne 2 ligger også ett poeng bak. Sokna, som spilte uavgjort mot Gimse mandag kveld, ligger tre poeng bak. De har imidlertid én kamp mindre spilt, men har likevel en mye dårligere målforskjell enn verdalingene.

Alt ligger fortsatt til rette for at det blir opprykk til 2. divisjon for verdalsjentene. Fire kamper gjenstår, og i de matchene møter de blant annet de to bunnlagene Tolga-Vingelen/Os/Nansen og Tangmoen. I tillegg møter de KIL/Hemne 2 og Byåsen KF 3.