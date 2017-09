«Blått hjerte» skal gi fullt hus og kroner i kassa

Sport

Med seks kamper igjen av sesongen ligger Verdals fotballherrer på en fin fjerdeplass på tabellen i 3. divisjon, men smått surrealistisk er det bare fire poengs margin ned til under streken.

Kommende lørdag går turen til Mosjøen til en må-vinne-kamp mot laget som ligger aller nederst, men slett ikke har gitt opp håpet om å berge plassen. Forhåpentligvis klarer Verdal brasene, slik at de med litt ro i sjelen kan invitere til årets nyvinning «Blått hjerte»-kampen mot de suverene serielederne Stjørdals-Blink neste helg - den 23. september.

Håper på minst 500 tilskuere

Målet med «Blått hjerte» er en skikkelig fotballfest, der publikum inviteres gratis på kamp - men der bedrifter og privatpersoner utfordres til å betale x antall kroner per publikummer som kommer, begrenset oppad til 500 tilskuere.

Med andre ord etter samme lest som Bry oss-kampen til Levanger FK kommende søndag.

– Vi har et hårete mål om å få store og små bidragsytere til å gi 200 kroner per tilskuer til sammen, medgir Geir Ove Sagvold, som sammen med Jan Erik Sakshaug og Ole Lasse Holmlimo har påtatt seg å ta i mot henvendelser fra de som vil bidra. De som bidrar med kronebeløp blir med i trekningen om ulike gavekort fra klubbens samarbeidspartnere.

Kan være mulig

Skulle klubben klare å få minst 500 personer innenfor portene på kampen, vil det bety 100.000 kroner i kassa til Verdal IL herrer senior.

– Denne første gangen dreier aksjonen seg om herrelaget, men vi satser på at dette blir en tradisjon som gjennomføres til inntekt for kvinnelaget også, sier Sagvold.

Skal Verdal nå målet sitt, trenger de en helt annen publikumstilstrømning enn hva det vanligvis er på stadion. Men det har skjedd et par ganger i seriekamper de siste årene at det har vært over 500 tilskuere, både mot Orkla i 2013 (da laget ble de første til å påføre Nils Arne Eggen et nederlag som Orkla-trener) og ikke minst mot Steinkjer i 2015 da det var nesten 750 tilskuere til stede og så 4-0-seieren.

Pølser til barna og forkamper

Akkurat som i sistnevnte tilfelle, sendes også oppgjøret mot Stjørdals-Blink om halvannen uke direkte på Trønder-Avisas nettsider, og det gjør det neppe mindre attraktivt å møte opp.

– Vi skal ha et møte i kveld, tirsdag, for å legge litt nærmere planer for å nå målene - både om kronebidrag og tilskueroppmøte. Det er klart vi må gjøre noe, sist kamp var det vel oppgitt 74 fremmøtte i avisa så jeg. Men vi har noen planer, sier Geir Ove Sagvold.

Det innbefatter blant annet gratis pølse med brød og drikke til alle under 16 år og fire aldersbestemte kamper som forkamper på stadion før selve hovedretten med Verdal - Stjørdals-Blink.

– I tillegg handler det selvsagt om å markedsføre kampen aktivt, noe vi skal jobbe hardt med, lover Geir Ove Sagvold.