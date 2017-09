Markabygda er det store formlaget

Sport

Sist helg møttes Leksdal og Markabygda til dyst i førstnevntes hule. Det skulle gå de gule og svarte gjestenes veg, og laget forlenget dermed seiersrekken som har var helt siden før ferien.

Nå har de fem seire på rad, og pene 29-7 i målforskjell på disse kampene. Deriblant også seier mot Levangerstudentene, som likevel leder serien og er seks poeng foran Markabygda med en kamp mindre spilt.

Om kampen mot Leksdal skriver laget selv at:

En rotete kamp på en liten og dårlig gressbane. Vi fikk problemer med å få tempo på ballen, og det ble alt for mye spill i lengderetning. På slutten av omgangen scoret (selvfølgelig) Bjørn Sverre etter assist fra Carl Frode. Andre omgang forløp som første, men Leksdal kom til noen flere muligheter, da hovedsaklig etter dødball. Midtveis i omgangen utlignet de, etter tamt forsvarsspill fra oss. Kvarteret før slutt ga Ken oss ledelsen etter litt ping-pong i feltet. Etter dette tok vi over, og Elias ble stygt felt alene mot keeeper. Det som muligens var en utvisning, endte i gult kort til keeper og et frispark vi ikke fikk omsatt i scoring. Like etter felles Eirik innenfor 16-meteren. Straffesparket setter Mats W i tverligger og over. Kampen ebber ut med seier 2-1 til oss. Veldig bra innsats av oss, men finspillet får vi ta når vi på torsdag møter Henning på plena til Torbjørn.

MIL stilte slik: Thomas; Vebjørn, Ådne, Mats K, Tor Åge; Mats W, Hallstein, Carl F, Erlend; Eirik, Bjørn Sverre. Innb: Ken, Lars, Elias, Snorre, Lasse og Casper