Trippel moro under NM

Sport

Elverum rifleklubb sto som arrangør og vertskap for årets norgemesterskap i sportsskyting på 50- og 300-meter sist helg. Levanger stilte med hele 21 utøvere, og var med det mesterskapets tredje største klubb.

De mange skytterne fra Levanger sportsskytterlag markerte seg sterkt, med god medaljefangst og flere øvrige gode resultater. Individuelt ble det til slutt tre gull, fire sølv og tre bronse, og i lagskytingen et gull, et sølv og en bronse.

Et av de mest minneverdige øyeblikkene skjedde da juniorene Tore Byberg, Steffen Elvebakk og Kai-Aleksander Kristiansen like godt la beslag på alle tre pallplasseringene i øvelsen 60 skudd liggende på 300-meteren. Byberg med solide 593 poeng, Elvebakk med 592 og Kristiansen med 590.

Det var 16 av landets beste juniorskyttere som stilte i klassen. Deriblant flere landslagsskyttere som denne gang ble plassert i skyggen av de treffsikre juniorene fra Levanger. Trioen sikret seg, naturligvis også seier i lagkonkurransen i samme øvelse. Elvebakk er ennå bare 16 år gammel, og fortsatt egentlig ikke junior. Et litt artig poeng er det at han sine 592 poeng, kan sies å være godt i rute. Han skjøt nemlig det samme som legenden Harald Stenvaag. Det er bare å minne om at Stenvaag har flere titalls internasjonale mesterskapsmedaljer, samt en hel haug med NM-titler.

For øvrig er det verdt å merke seg klasseseier og gull til Ann C. Sverkmo Walleraunet (60 skudd liggende, 50 meter). Og det bare få måneder etter at hun ble mor. Walleraunet slo hele det norske landslaget, deriblant verdensmester Sina Busk, skytterdronning Kathrine Aannestad Lund og OL-deltaker Malin Westerheim.

–Spesielt gledelig er det at vi kan tilby vår dyktige og unge skyttere en av landets beste arenaer i Torsbustaden og et skyttermiljø i toppklasse med mange meget gode og erfarne skyttere. På den måten kan de utvikle seg, og Norges skytterforbund (NSF) sentralt kan ikke lenger unngå å se dem når trenerressurser, landslagsplasser og representasjon skal vurderes, oppsummerer Nils Håvard Dahl som på sin side også var en av utøverne i den store levangertroppen.

Fullstendige resultater finner du på arrangørenes nettside.

50 meter

60 skudd liggende - veteran 45: 1. Tor Harald Lund, Grimstad, 619.7. 5. Magnus Wohlen, Levanger, 615.5. 31. Janne Kristiansen, Levanger, 597.4 33. Wenke Sverkmo, Levanger, 595.8. 34. Knut Byberg, Levanger, 595.5

60 skudd liggende - veteran 55: 1. Tor Nystuen, Nøtterø, 617.6. 4. Willy Sverkmo, Levanger, 613.3. 20. Nils Håvard Dahl, Levanger, 571.6.

60 skudd liggende - veteran 65: 1. Johan Janssen, Kisen, 616.1. 5. Helge Elvebakk, Levanger, 609.8.

60 skudd liggende - veteran 70: 1. Tore Hartz, Elverum, 618.3. 2. Tor Skomsvold, Levanger, 610.4. 8. Fritjof Dyptveit, Levanger, 602.1. 11. Hans Tronstad, Levanger, 598.9. 12. Kjell Arne Larsen, 597.7. 19. Chris Overgaard Sverkmo, Levanger, 582.4.

60 skudd liggende - junior kvinner: 1. Jenny Stene, Kisen, 621.7. 14. Andrea Henriette Smalås, 608.8.

60 skudd liggende - menn: 1. Kjell Roar Livold, Krapfoss, 622.8 + 248.5. 10. Hans Bakken, Levanger, 616.8

60 skudd liggende - kvinner: 1. Ann C. Sverkmo Walleraunet, Levanger, 620.6. 17. Sanna Marie Sverkmo, Levanger, 605.7. 20. Randi Karoliussen, Levanger, 600.3

60 skudd liggende - junior menn: 1. Benjamin Tingsrud Karlsen, Kisen, 616.2 + 247.5. 6. Kai Aleksander Kristiansen, Levanger, 609.9 + 159.9. 8. Steffen Elvebakk, Levanger, 609.4 + 109.0. 9. Tore Byberg, Levanger, 609.2.

3x20 skudd - veteran 45: 1. Hilde Stensrud Lundby, Stange, 571-24x 3. Magnus Wohlen, Levanger, 569-25x. 15. Janne Kristiansen, 531-9x.

3x40 skudd - menn: 1. Endre Hagelund, Kisen, 1168 + 454.2. 7. Hans Bakken, Levanger, 1162 + 395.2

3x40 skudd - junior menn: 1. Benjamin Karlsen, Kisen, 1165 + 452.1. 7. Tore Byberg, Levanger, 1134 + 390.8.

300 meter

3x20 skudd - junior menn: 1. Jon-Hermann Hegg, Kisen, 577. 4. Tore Byberg, Levanger, 562.

60 skudd liggende - junior menn: 1. Tore Byberg, Levanger, 593. 2. Steffen Elvebakk, Levanger, 592. 3. Kai-Aleksander Kristiansen, Levanger, 590.

60 skudd liggende - kvinner junior: 1. Jenny T. Vatne, Nordstrand, 592. 20. Andrea Henriette Smalås, Levanger, 527.

60 skudd liggende - kvinner senior: 1. Anette Thingbø, Klepp, 591. 11. Randi Karoliussen, Levanger, 574. 15. Sanna Marie Sverkmo, Levanger, 565. 17. Ann Cathrine S. Walleraunet, Levanger, 552.

40 skudd liggende - veteran 70: 1. Tore Hartz, Elverum, 394. 4. Fritjof Dyptveit, Levanger, 389. 5. Tor Skomsvold, Levanger, 388. 9. Hans Tronstad, Levanger, 376. 15. Chris Overgaard Sverkmo, Levanger, 368.

40 skudd liggende - veteran 65: 1. Oddvar Staxrud, Kisen, 396. 6. Helge Elvebakk, Levanger, 385.

40 skudd liggende - veteran 55: 1. Anders E. Gusdal, Grimstad, 394. 3. Willy Sverkmo, Levanger, 393. 11. Steinar Bjørås, Levanger, 377. 14. Nils Håvard Dahl, Levanger, 371.

40 skudd liggende - veteran 45: 1. Geir M. Rolland, Åsane, 397. 3. Magnus Wohlen, Levanger, 393. 15. Knut Byberg, Levanger, 384. 21. Wenke Sverkmo, Levanger, 381. 26. Janne Kristiansen, Levanger, 374.

3x20 skudd - veteran 45: 1. Geir M. Rolland, Åsane, 582. 2. Magnus Wohlen, Levanger, 574. 6. Janne Kristiansen, Levanger, 536.

3x40 skudd: 1. Simon Kolstad Claussen, Kisen, 1169. 2. Hans Bakken, Levanger, 1166.

3x20 skudd standardrifle - menn: 1. Hans Kr. Wear, Styrvold, 579. 4. Hans Bakken, Levanger, 571.

Lagskyting

50 meter, 60 skudd liggende - veteran: 3. Levanger (Magnus Wohlen, Willy Sverkmo, Tor Skomsvold). 50 meter, 60 skudd liggende - kvinner: 5. Levanger (Ann Cathrine Sverkmo, Randi Karoliussen, Andrea H. Smalås). 50 meter, 60 skudd liggende - junior menn: 2. Levanger (Elvebakk, Kristiansen, Byberg). 50 meter, 60 skudd liggende - menn: 3. Levanger (Hans Bakken, Hans Tronstad, Helge Elvebakk). 300 meter, 60 skudd liggende - junior: 1. Levanger (Steffen Elvebakk, Kai-Aleksander Kristiansen, Tore Byberg). 300 meter, 60 skudd liggende - åpen klasse: 8. Levanger (Hans Bakken, Ann Cathrine Sverkmo, Andrea H. Smalås).