Årets siste kappestrid

Sport

Kommende lørdag er det tid for årets siste bygdakampløp. Start og mål er på Vinne skistadion på Balhald.

– Vi merker adkomst fra Jamtlandsvegen ved Vinne kirke, og er det godt med parkering på arenaen, lover løpsleder Kristian Midthjell.

Deltakerne velger selv når de vil starte, mellom klokka tolv og to på ettermiddagen.

Bygdakampen startet i 1995, og har vært arrangert hvert år siden. Det er en ganske uhøytidelig kappestrid mellom o-klubbene Skøynar, Frol og Verdal.

– Med bakgrunn som lege og HUNT-forsker er det med stor glede jeg støtter opp under massemønstringer for hyggelig fysisk aktivitet som dette, fremhever Midthjell.

I år har det vært rundt 175 deltakere på hvert løp, fra noen som aldri har deltatt på løp før til Frols løpere i norges- og verdenseliten, og med et aldersspenn fra under ett år (på ryggen til mamma eller pappa) til nesten hundre år gamle.

Veteraner

Det er ulike løyper å velge mellom, fra 1,5km opp til 6km for de mest erfarne. Det er også løypelenger i mellom, inkludert en 5km lang løype spesielt beregnet på de som vil løpe langt, men ikke er så gode på orientering.

Et par skikkelige veteraner i bygdakamp-sammenheng er Skøynars Magnar Bolstad og Arnfinn Rønning, som har deltatt på nesten alle løpene, godt over 130 bygdakampløp.

Deltakerne kan bestemme selv om de vil løpe på tid eller ikke. Klubbene får poeng for hver deltaker, samt at det vanker noen ekstrapoeng til klubbene til de som løper raskest i løypene fra to til seks kilometer.

– I år har vi hatt et gledelig oppsving i rekrutteringen for o-klubbene. Bare i Verdal orienteringsklubb har vi hatt mellom femten og tjuefem nye rekrutter, såkalte råtasser, med på hver trening i år, forteller Kristian Midthjell.

Familiefest

Han fremhever o-idretten som ypperlig som trivselsskapende trimtiltak, fordi man inkluderer alle aldre, begge kjønn og alle kan være med ut fra sine forutsetninger. På det årlige avslutningsløpet, som altså er helgens løp, deles det ut premie til alle barn som har deltatt i minst tre av seks løp, og til alle voksne som har har vært med i samtlige seks løp.

– Kaffesalg og noe godt å spise hører med, det siste løpet pleier å være en fin familiefest, sier Midthjell.

Ikke helt uventet er det Frol som leder Bygdakampen med 881 poeng, foran Verdal med 584 og Skøynar med 384 før det siste arrangementet. Aller størst tilstrømning til bygdakampløpene var det for rundt ti år siden, da deltakerantallet som oftest passerte 300 løpere hver kveld, men det er ikke for sent å gjenta den bedriften på lørdag.