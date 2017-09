Proffkontrakt før 19-årsdagen

Sport

Verdalsjenta er toppscorer for toppserielaget denne sesongen med sine sju mål i serien. Hun scoret dessuten ett av målene i 3-0-seieren i cupen mot Molde, men Trondheims-Ørn røk ut av NM med 1-2 hjemme for Vålerenga for to uker siden.

Nå får hun proffkontrakt, det skriver Trønder-Avisa torsdag ettermiddag.

– Ikke all verdens til penger, men det betyr likevel mye, sier hun selv til avisa.

Rakel er både nøkkelspiller og toppscorer for Ørn Trondheims-Ørn har en målfarlig juvel i Rakel Engesvik (18). Etter en god fjorårssesong, så har hun nå funnet rollen sin i laget.

Rakel Engesvik er fortsatt bare 18 år gammel, men ikke så lenge. 23. september fyller hun 19 år, og påskjønnelsen med proffkontrakt er jo en fin før-bursdagsgave.