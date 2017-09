Utfordrer gårdeierne

Sport

- LFK setter Levanger på kartet. Bare tenk etter at de knuste Brann. Nå vet jo hele Bergen hvor Levanger ligger.

Roger Fjerdingen er LFK-supporter og bypatriot på sin hals.

Med sesongkort på Moan følger han laget i sitt hjerte fra fast tribuneplass på hver hjemmekamp.

Nå ber eieren, av det som var kjent som Leiknesgården, om at de andre gårdeierne i trehusbyen blir med på dugnaden.

Gi etter evne

- Det at LFK gjør det bra drypper litt på oss alle. Derfor håper jeg også de andre gårdeierne ser hvor viktig det er at vi har et fotballag i norgestoppen.

Fjerdingen gir fem kroner per tilskuer som kommer for å se LFK mot Kongsvinger søndag kveld.

- Folk må gi ut fra det de føler de kan bidra med - alle monner drar. Vi må vise at vi bryr oss, er oppfordringen fra Roger Fjerdingen.

P.S. Torsdag ettermiddag var det kommet inn bidrag for imponerende 360.000 kroner hvis det kommer 1.000 tilskuere på kampen.