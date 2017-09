Sport

I den 6. serierunden møtte Verdal ILs damelag KIL/Hemne i et nytt toppoppgjør på hjemmebane. Da Verdal møtte laget sist måtte de se seg slått med resultatatet 3-2. Denne gangen ble det målfattig på Coop Arena.

- Det ville seg bare ikke foran mål, men vi gjorde et godt forsøk i kveld. Vi møter et taktisk godt lag som er vant til å forsvare seg, og som er farlige om de får sjansen framover på banen. Vi nektet dem muligheter, og skapte mer og mer utover kampen da vi åpenbart hadde mer krefter å by på enn våre gjester. Likevel så ble det ingen mål, tross et skudd i stanga fra kloss hold, og flere gode redninger på strek fra motstandernes side, skriver laget på sin Facebook-side etter kampen.

Selv med tap mot erkerivalen Nardo i forrige kamp og uavgjort nå, er verdalingene fortsatt i tetstriden, og ligger et poeng over KIL/Hemne på tabellen etter 15 spilte kamper.

- Nå må vi igjen begynne å sette muligheter i mål, og det skjer mandag 25. september på Dalgård når vi møter Byåsen 3, skriver laget videre.

Laget som representerte Verdal:

Emilie Kjesbu, Liva Vollan, Hanna Fornes, Nora Sagvold, Annika Bakkan, Ida Flønes, Frida Indahl, Silje Lerfald, Synne Aksnes, Hanna Sørensen, Aurora Auran, Ingrid Berg, Tonje Østvik, Elise Helberg, Ida Bakkan, Ragne Nielsen, Jenny Langland, Kamilla Østerås

Slik ser tabellen ut: