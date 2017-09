McKellar fant nettmaskene i Mosjøen

Sport

I det 21. minutt ga midtbanespilleren Elias McKellar Verdal ledelsen borte mot Mosjøen i lørdagens 3. divisjonsoppgjør.

Ifølge rapportene kom målet etter at Erik Skeie kippet en ball over en Mosjøen-stopper. McKellar tok ned ballen på vakkert vis og satte den rolig bak keeperen.

Verdal hadde også en stor sjanse i åpningsminuttene. Hjemmelagets keeper måtte gi retur, men en Mosjøen-spiller fikk klarert vekk ballen like foran Erik Skeie.

Så var det stillingskrig fram til Verdal tok ledelsen.

Mosjøen IL - Verdal lørdag klokka 16 – Skjebnekamp med krav om poeng Det er et presset bunnlag i Mosjøen som tar imot Verdal lørdag.

I ledelse til pause

Lagene går til pause på stillingen 0-1. Oppsummert så skal det være fortjent at Verdal leder, og Verdal kunne ledet med mer. Men Mosjøen er ikke helt ufarlige heller.

Slo tilbake i 2. omgang

I det 64. minutt har hjemmelaget Mosjøen utliknet til 1-1. Et frispark går via muren og faller ned i beina på en Mosjøen-spiller som setter ballen i mål.

Mosjøen tar ledelsen 2-1 i det 70. minutt.

Verdal slår tilbake like etterpå. En heading fra Adrian Krysian etter en kårner sørger for at det står 2-2 i det 73. minutt.

Laget

Verdal startet med følgende spillere i en 4-3-3-formasjon:

Maciej Raniowski - Deyzin Abdullah, Thomas Almli, Erik Olsen, Mikael Engesvik - Erik Skeie, Sigurd Olsen, Elias McKellar - David Weatherson, Hans Kristian Nordvoll og Adrian Krysian.

Benken: Kristian Melting, Even Sangnes, Sverre Andre Valstad, Jøran Wass, Alexander Rahming og Johannes Rydsjå (ny).

Ute av troppen: Damian Aldas (karantene), Robin Wekre (sykdom) og Jørgen Haug (skade)

