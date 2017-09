Spennende serieåpning for Skogns håndballherrer

Sport

Laget skriver på sin egen Facebook-side at det ble knepent tap 31-33 borte mot Kristiansund lørdag.

– Kristiansund "bråstartet" med fem scoringer på kort tid. Trenerne tok timeout. Dette så ut som hjalp våre gutter i gang. Men de greide ikke å komme nærmere enn to mål under i løpet av 1. omgang. I 2. omgang ble det jevnere. Vi fulgte tett med uavgjort og ett mål under. Kristiansund greide tilslutt å vinne med to mål, oppsummeres det.

Målskårere på Skogn var:

Håvard Sund 8

Pawel Bilko 6

Ola Indergård 5

Fredrik G. Pettersen 4

Runar Letnes 4

Per K. Støbakk 2

Daniel Bjørgum 1

Lasse Leine 1

Søndag kl. 13.00 spiller for øvrig Skogn G18 bortekamp mot Kristiansund.

Seniorlagets neste kamp er mot Bækkelaget Håndball Elite 2 hjemme i Skognhallen søndag 24. september. Se hele terminlisten her.