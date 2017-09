Verdal måtte ta til takke med 2-2-pizza igjen

Sport

Verdal møtte Mosjøen på bortebane i 3. divisjon lørdag.

I det 21. minutt ga midtbanespilleren Elias McKellar Verdal ledelsen. Mosjøen utliknet og tok senere ledelsen i 2. omgang, før en heading fra Adrian Krysian på kårner berget et poeng.

Og nok et 2-2 resultat. Som mot Junkeren hjemme sist lørdag. Og to helger før der igjen, hjemme mot Steinkjer.

– Vi er skuffet etter 2-2 oppi her, og ikke fornøyd med ett poeng. Vi skulle hatt tre poeng. Vi skulle punktert i 1. omgang med flere store sjanser. Vi er ikke på stasjonen i 2. omgang, med for store avstander i laget. Det er vi som trøkker på etter at de får 2-1, og vi får noen halvsjanser, men det er mye Hawaii, sier assistenttrener Bjørn Åge Henriksen til Innherred etter kampen.

Trøstespiste pizza

Spillerne og apparatet hadde da gått løs på en stabel pizza – som ikke smakte som den kunne ha gjort.

– Den smaker ikke i hele tatt egentlig, men vi må bare ha oss en bit før vi legger oss på turen nedover. Den hadde hatt en annen smak om tre poeng ble med, sier Henriksen.

Verdal har ikke vunnet siden laget slo Tillerbyen 1-0 på bortebane 11. august. Fem kamper senere har laget karet til seg fire uavgjort, samt tapt en kamp.

– Vi taper ikke fotballkamper, men vinner alt for lite, slår Henriksen fast.

Fem kamper står igjen av sesongen. Det er rekordjevnt i Verdals avdeling. Verdal ligger nå på 4. plass med 30 poeng og fire poengs avstand til nedrykksplassen. Se tabell her. Sju poeng skilte laget på 2. plass og laget på 11. plass før denne kampen.

Møter serielederen

Verdal har igjen følgende kamper: Stjørdals-Blink (H), Mo (B), Træff (H), Rosenborg 2 (B) og Strindheim (H).

Neste kamp er mot serieleder Stjørdals-blink lørdag om en uke.

–Det er ikke noen umulighet å ta dem på hjemmebane, og vi spilte jevnt med dem på bortebane. De er klare for opprykk, men jeg tror ikke at de senker seg for det. Det er fullt mulig å påføre dem et tap, sier Henriksen før turen tilbake fra Mosjøen til Verdal venter.

Laget

Verdal startet med følgende spillere i en 4-3-3-formasjon:

Maciej Raniowski - Deyzin Abdullah, Thomas Almli, Erik Olsen, Mikael Engesvik - Erik Skeie, Sigurd Olsen, Elias McKellar - David Weatherson, Hans Kristian Nordvoll og Adrian Krysian.

Benken: Kristian Melting, Even Sangnes, Sverre Andre Valstad, Jøran Wass, Alexander Rahming og Johannes Rydsjå (ny).

Ute av troppen: Damian Aldas (karantene), Robin Wekre (sykdom) og Jørgen Haug (skade)

Sverre Andre Valstad og Even Sagnes kom inn for henholdsvis Elias McKellar og David Weatherson i 2. omgang.