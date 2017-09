Levanger vant «Vi bryr oss»-kampen

Sport

Det var duket for folkefest på Levanger Stadion da Levanger inviterte til «Vi bryr oss»-kampen søndag kveld. 903 tilskuere fikk se at kampen startet i et rolig tempo, og det var tydelig at bortelaget ville vært fornøyd med ett poeng. Etter hvert tok Levanger kontroll over kampen, og midtveis i omgangen måtte Simen Lillevik hente ballen ut av nettet for første gang. Heldigvis for gjestene ble scoringen annullert for angrep på keeper. Like før pause sang det i nettet bak Lillevik igjen. Også denne gangen var det Kim Robert Nyborg som overlistet sisteskansen. Et skudd fra Adria Mateo Lopez ble blokkert, og havnet hos Nyborg som elegant bøyde kula i lengste kryss på første touch.

Tidlig utligning, sen avgjørelse

Etter hvilen svarte gjestene fra Hedmark umiddelbart. En feil i Levangers bakre rekker ført til at Niklas Castro enkelt trillet ballen i hjørnet bak Julian Faye Lund. Andre omgang var også preget av et fornøyd bortelag, helt til oksen fra Rennebu dukket opp et kvarter før slutt. Erik Tønne slo et godt innlegg til Jo Sondre Aas, som avsluttet kontant i nettaket bak en sjanseløs Simen Lillevik.

Etter scoringen hadde hjemmelaget flere gode muligheter til å punktere kampen, men udyktighet og oppofrende forsvarsspill fra Kongsvinger sørget for at kampen endte 2-1. Dermed tok Levanger tre viktige poeng i kampen om play-off til Eliteserien.

Neste kamp for Levanger er borte mot Start 24.september. Kampen følger du live på våre nettsider.

Disse var på banen:

Levanger (4-4-2): Julian Faye Lund - Bent Sørmo, Per Verner Rønning, Tom Erik Nordberg, Erik Tønne - Marcus Astvald (Lykke Strand fra 87’), Adria Mateo Lopez, Joakim Wrele, Kim Robert Nyborg (Voll fra 70’) - Jo Sondre Aas, Robert Stene (Osvold fra 71’).

Kongsvinger (4-1-2-1-2): Simen Lillevik - Fredrik Pålerud (Røer fra 84’), Adrian Ovlien, Kirill Suslov, Jørgen Richardsen - Harald Holter (Vennberg fra 84’) - Ørjan Røyrane (Langrekken fra 69’), Fredrik Sjølstad - Jørgen Kolstad - Niklas Castro, Adem Güven