Over 900 på kamp - det gir penger i kassa

Privatpersoner og næringslivet ble bedt om å bidra når det var duket for «Vi bryr oss»-kamp mellom Levanger og Kongsvinger søndag kveld. Flere meldte seg på og de betaler fra en til 20 kroner for hver tilskuer som var på Moan. Trener Magnus Powell og sportssjef Andreas Holmberg var også tidlig frampå og sa at de ville gi to kroner per tilskuer.

Da kampen gikk mot slutten søndag kveld kunne klubben melde at 903 personer hadde tatt turen til Moan. Akkurat hvor mye dette utgjør i kroner og øre gjenstår å se, men at det blir en god del penger i kassa er i alle fall sikkert. Det kan nevnes at Ranheim hadde samme opplegg tidligere i år, hvor de fikk 900 tilskuere og 430.000 kroner til klubben.

Her er noen av de som gir støtte til klubben:

Bryr seg og gir 3.000 Veteranen Vegard Voll brenner for LFK, og gir inntil 3.000 kroner til klubben.

Utfordrer gårdeierne Roger Fjerdingen ber sine kolleger bidra til LFK-kassa.