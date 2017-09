Se bilder fra triatlonet på Ytterøy

Sport

I helgen ble gikk den åttende utgaven av Tour de Ytterøy av stabelen.

Triatlonen består av 13,5 kilometer rulleskiløp, 13,5 kilometer sykling og 8,2 kilometer løping rundt Ytterøy. Konkurransen er delt inn i damer over og under 30 år og menn over og under 30 år. I tillegg er det en åpen mix-klasse, slik at en person kan gjennomføre konkurransen alene, eller at to-tre personer kan samarbeide om å gjennomføre touren ved å ta en eller flere etapper fordelt på gruppen.

Også i år var det start og innkomst ved 7610 Rampa, som er øyas sosiale samlingspunkt. Der tilbringte også flere påmeldte kvelden i en staselig bankett med premieutdeling og videoframvisning.

Flere kjente skistjerner deltok på løpet, deriblant Eldar Rønning, Emil Iversen og Didrik Tønseth.

Resultater fra helgens triatlon kan du se her.