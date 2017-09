Levanger jakter opprykk

Sport

LFK-trener Magnus Powell har tidligere uttalt at det er viktig for klubben at LFK 2 kan spille på et høyere nivå, slik at de som spiller minst av de i A-stallen har et best mulig kamptilbud. Det samme gjelder for juniorene som er aktuell for A-laget.

Derfor mønstret LFK 2 et sterkt mannskap dag laget tok turen til Namsos mandag kveld.

Og spillerne gjorde jobben.

Namsos ble slått med 2-0 etter scoringer av Andreas Lykke Strand i første omgang, og Heike Lie Konradsen etter 50 minutter.

Det var en fin miks av veteraner og unge gutter på laget.

Vegard Voll var kveldens kaptein, og Ola Rygg var tilbake i målet etter tommelskader.

Espen Berger og Horenus Taddese hadde en sjelden opptreden for de nest beste på grunn av karantene fra A-laget i siste kamp.

Nå leder Trygg/Lade avdelingen med 38 poeng, foran Namsos med 37 poeng, og LFK 2 følger på tredjeplass med 35 poeng.

Det er fem kamper igjen, og mye kan tyde på at seriefinalen spilles i Trondheim 21. oktober da LFK 2 møter nettopp Trygg/Lade.