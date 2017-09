– Det å ha landslagsspillere setter klubben på kartet

Sport

Levanger Fotballklubb er i vinden om dagen. Laget har snudd den negative trenden etter marerittapet for Ranheim.

Bry-seg-kampen ble en suksess og ga omlag 500.000 friske kroner til klubbkassa.

Nå er også klubben sine to keepertalenter, Julian Faye Lund og Emil Gundelach Ødegaard blitt tatt ut i landslagstroppen for G18.

Landslaget skal spille kvalifiseringskamper mot Montenegro, Ukraina og hjemmelaget Albania.

Kampene spilles i tidsrommet 2. - 11. oktober.

Eliteserien og OBOS-ligaen har spillepause den helgen kvalifiseringen pågår.

Setter klubben på kartet

Trener Magnus Powell er stolt over at LFK har to spillere med i landslagstroppen.

- Ja, dette synes vi er store greier. Dette er med å sette klubben på kartet. De fleste spillerne i troppen er fra eliteserieklubber, så at LFK er med blir lagt merke til i Fotball-Norge.

Powell forteller at med to landslagsaktuelle spillere så har Levanger hatt besøk fra landslagstreneren.

Den gamle keeperkjempen, Frode Grodås, jobber også i forbundet, og han har også lagt merke til at LFK satser på to unge keepere på sitt A-lag i 1. divisjon.

Grodås vil derfor besøke Levanger i nærmeste framtid, for å ta en nærmere titt på treningsarbeidet klubben gjør for sine keepere.

- Det tar vi som er annerkjennelse for jobben som gjøres, sier Powell.

Valberg aktuell

Gunnar Halle har også gitt beskjed om at han vil ta en tur nordover snart. Han vil kikke på en annen landslagsaktuell spiller, nemlig Jonathan Lein Valberg.

Det kan bli mange kjente ansikter å se på Moan i tiden som kommer.