Håper å vise klasse - med eller uten Hasse

Sport

Austad, som trente nettopp Blink i sesonginnspurten i fjor, tror ikke Verdal nødvendigvis får det noe enklere som følge av at Stjørdals-Blink defintivt kunne feire opprykk etter sist kamp.

– Blink har alltid lyst til å slå Verdal, og jeg tror de er giret på det i år også. Blink vil garantert fullføre sesongen ordentlig, både for egen del og av hensyn til lagene som kjemper bak dem på tabellen.

13 lag i nedrykksstrid

Og bak Blink følger en haug lag som alle kan ta «medalje» eller rykke ned. Faktisk er ingen helt trygge av de 13 andre lagene. Deriblant Verdal på fjerdeplass.

– Jeg lyver hvis jeg sier at jeg ikke tenker på det som skjer bak oss på tabellen. Men spillerne virker offensive, og er mer opptatt av å bli blant de tre beste enn å dvele over bunnstriden, sier Verdal-trener Nils Petter Austad.

Han er veldig tydelig på at de blå og hvite har fokus på seg selv også til lørdagens oppgjør.

– Hvis Blink ikke er topp skjerpet skal vi utnytte det, men det tror jeg egentlig ikke. Vi forbereder oss til denne kampen på de styrkene Stjørdals-Blink har, samtidig som det mest av alt handler om hva vi selv presterer.

God stemning

Kaptein og storscorer Hans Kristian Nordvoll er et lite usikkerhetsmoment foran kampen. Det samme er Sverre André Valstad. På spissplass kan det derfor muligens trengs noen andre bidragsytere, men det finnes i verdalsstallen. I det øvrige mønstrer Austad en skade- og suspensjonsfri tropp.

– Treningene den siste uka har vært av bra kvalitet, og det er god stemning i troppen selv om resultatene ikke har vært helt slik vi ønsket i det siste.

Blink 2 i bunn under Vuku

Bortsett fra et braknederlag mot et ganske sterkt RBK2-lag står Blink med åtte seire på de ni siste kampene i 3. divisjon. Andrelaget deres ligger helt sist i Vukus fjerdedivisjonsavdeling, og spiller søndag mot Kvik. Det kunne borge for et reservepreget mannskap mot Verdal, men Austad tviler på det.

– De er seks poeng under streken med andrelaget med fem kamper igjen. Jeg tror ikke de gjør noe annerledes for å styrke mulighetene til å berge plassen der.

Verdals kamp mot Blinks førstelag sendes på Trønder-Avisas nettsider, men det er gratis inngang i praktfullt høstvær på Verdal stadion, og for hver tilskuer som kommer opp til 500 tilskuere får A-laget minst 259 kroner rett i klubbkassa.