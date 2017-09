Jonas Svensson gir til Verdals fotballherrer

Sport

Til tross for at Svensson aldri har spilt en A-lagskamp for Verdal, støtter han lørdagens Blått hjerte-kamp mot Stjørdals-Blink med ti kroner til herrelaget for hver tilskuer som møter opp.

Tror på Verdal

– Jeg vet hvor mye idrettslaget betyr for hele Verdal. Det å ha et A-lag på høyest mulig nivå er viktig for alle, fastslår Svensson, som i sommer var med og trente med Nils Petter Austads mannskap i ferien fra profftilværelsen i Nederland.

– Nils Petter vil få til noe bra med laget, og slik jeg opplever A-laget i dag er det en helt annen treningskultur enn da jeg vokste opp. Da var det mange spillere med spesialavtaler. Nå må spillerne møte på trening og være med ett hundre prosent. Jeg syntes det var bra trøkk på feltet, og følte en veldig «go» og et giv i laget da jeg var med i sommer.

Har muligheten nå

Siden den gang har Verdal slitt litt med poengfangsten, og selv om Verdal er på fjerdeplass, er det bare fire poeng ned til streken.

– Jeg har stor tro på at Verdal kan vinne mot suverene Stjørdals-Blink. De er klare for opprykk, og jeg vet av erfaring at det er lett å slippe seg ned noen prosent, uansett hva man sier.

Jonas Svensson håper folk møter opp på stadion lørdag ettermiddag, slik at A-laget får full uttelling for «Blått hjerte»-initiativet sitt.

– Det har blitt veldig mye penger i toppfotballen. Selv ser jeg mindre av Premier League og den slags enn jeg gjorde før. Jeg må medgi at jeg savner litt det gode gamle. I dag ligger den virkelige sjela i lokalfotballen, sier toppspilleren.

Ser kampen på nett

Han holder seg godt oppdatert på ståa hjemme i Verdal, og tror han fort kikker innom Trønder-Avisas nettsending av kampen mellom Verdal og Stjørdals-Blink.

AZ Alkmaar spiller ikke kamp før søndag ettermiddag. Svenssons eget lag har startet sesongen svært så bra, med fire strake seire i serien etter det knepne tapet mot PSV i serieåpningen. Avansement i cupen er det også blitt.

– Vi ser mer solide ut i år enn i fjor. Selv om vi slipper inn mål fortsetter vi bare å kjøre på. Sånn var det ikke sist sesong, sier Svensson.

Fredrik på gang

Han tror det kan bli vanskelig å holde følge med storklubbene hele vegen inn, men AZs klare ambisjon er å kvalifisere seg til Europa, enten gjennom god innsats i serien eller ved å vinne cupen.

I cupkampen nå sist ble Jonas Svensson byttet ut et stykke ut i andre omgang, til fordel for kompisen Fredrik Midtsjø.

– Jeg fikk ei lita lårhøne, så Fredrik fikk spille resten av kampen på høyreback. Fredrik kommer mer og mer inn i det, og må bare gripe mulighetene han får - om det så ikke er i favorittposisjonen som indreløper.

Tøffere kamp om plassen

Jonas Svensson har for øvrig fått ekstra konkurranse om høyrebacken fra en innleid spiller fra Club Brügge.

– Før sesongen var det en unggutt som var den eneste reelle utfordreren, men han er nok mer et langtidsprosjekt. At det nå kommer en litt større konkurrent inn, bidrar bare til å holde meg skjerpet. Sånt må man forvente, og det er bare å ta opp hansken!

P.S. Med Jonas Svenssons støtte, sammen med andre små og store bidrag, var summen onsdag kveld kommet opp i 259 kroner per tilskuer. Dermed ligger det an til å kunne bli godt over 100.000 kroner i verdalskassa hvis folket møter opp i stort antall på tribunene.